"Doch nicht die verdammte '16'!" Als Rio Ferdinand wegen einer Rückennummer nach drei Brandy Cola angetrunken spielen musste

Wie aber kam es dazu?

Weil ihm Verletzungen immer wieder zu schaffen machten, begann 1993 für Futre eine Odyssee durch mehr oder wenige namhafte Klubs Europas. Der Flügelflitzer unterschrieb bei Benfica, Marseille, Reggiana, Milan und 1996 schließlich bei West Ham United. Futre wähnte sich weiter als Künstler und ließ sich bei den Hammers zusichern, mit der prestigeträchtigen '10' auf dem Rücken auflaufen zu dürfen.

Als Futre dann aber vor dem Saisonauftakt West Hams beim FC Arsenal in die Kabine kam, lag ein Trikot mit der '16' für ihn bereit. Zu viel für den stolzen Portugiesen! Er stürmte aus der Kabine, weigerte sich, aufzulaufen und verließ Highbury per Taxi noch vor dem Anpfiff.

Er erinnerte sich Jahre später bei FourFourTwo an den auf der Insel legendären Vorfall: "Wir hatten uns auf eine entsprechende Vertragsklausel geeinigt und ich hatte die Nummer während der gesamten Vorbereitung getragen. Es kam das erste Spiel gegen Arsenal. Ich wärmte mich auf, duschte und wollte mich umziehen, als ich das Jersey mit der '16' sah. Ich rief: 'Nein, doch nicht die verdammte '16'! Nummer '10'!"