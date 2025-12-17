"Doch nicht die verdammte '16'!" Als Rio Ferdinand wegen einer Rückennummer nach drei Brandy Cola angetrunken spielen musste

Paulo Futre war zu seinen besten Zeiten ein furchterregender Flügelspieler. Dribbelstark, voller Tempo, Finesse und mit einem glänzenden Auge für seine Mitspieler ausgestattet. In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren sorgte er in Porto und bei Atletico Madrid, wo er sogar Kapitän war, für Furore. Er war portugiesischer Nationalspieler (41 Einsätze) und zeitweise ein begehrter Mann. Was Futre damals noch nicht wusste: Seine Eitelkeit sollte wenige Jahre später dafür sorgen, dass eines der größten Talente des englischen Fußballs angetrunken in der Premier League auflief.
Dieser Artikel erschien erstmals im Dezember 2022 und wurde nun aktualisiert.