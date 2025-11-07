Der von einer Vielzahl von Topvereinen umworbene Morgan Rogers plant offenbar einen Verbleib bei Aston Villa. Wie The Athletic berichtet, einigten sich Spieler und Verein auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung.
Doch kein Transfer im Winter? 90-Millionen-Mann entscheidet sich angeblich für Vertragsverlängerung bei PL-Klub
Morgan Rogers erhält bei Aston Villa wohl deutliche Gehaltserhöhung
Das bislang nur bis 2030 datierte Arbeitspapier des 23-Jährigen soll um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden. Inbegriffen ist demnach eine deutliche Gehaltserhöhung für den Offensivspieler, was einem zuletzt viel spekulierten Abgang im nahenden Winter oder kommenden Sommer wohl den Riegel vorschiebt. Die Unterschrift soll bereits in den kommenden Tagen erfolgen.
Rogers soll bei einigen europäischen Topklubs ganz oben auf dem Zettel stehen und wurde deshalb mit einem zeitnahen Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Vor allem dem FC Chelsea wurde großes Interesse am englischen Youngster nachgesagt.
Rogers wird bei Aston Villa zum Stammspieler
Der 23-Jährige wechselte im Februar 2024 für eine Ablösesumme von 9,4 Millionen Euro aus Middlesbrough nach Birmingham und erlebte dort seitdem eine rasante Entwicklung. In der vergangenen Saison kam er in 54 Pflichtspielen auf 30 Scorerpunkte (14 Tore, 16 Assists), in dieser Spielzeit steht er bei bei einem Treffer und drei Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 15 Einsätzen.
Englischen Medienberichten zufolge sollen deshalb auch die Ablöseforderungen Aston Villas in die Höhe gesprungen sein. Zuletzt war von umgerechnet mindestens 90 Millionen Euro die Rede, die die Villans für Rogers gefordert haben sollen.
Der FC Chelsea schreckte in der Vergangenheit vor kostspieligen Deals keineswegs zurück, wie die Verpflichtungen von Moises Caicedo (kam für 116 Millionen. Euro aus Brighton), Pedro Neto (kam für 60 Millionen Euro aus Wolverhampton) und Joao Pedro (kam für 63,7 Millionen Euro aus Brighton) belegen.
Morgan Rogers' Leistungsdaten für Aston Villa 25/26
- Spiele: 15
- Tore: 1
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 2