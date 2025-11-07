Doch kein Transfer im Winter? 90-Millionen-Mann entscheidet sich angeblich für Vertragsverlängerung bei PL-Klub

Der 23-Jährige wechselte im Februar 2024 für eine Ablösesumme von 9,4 Millionen Euro aus Middlesbrough nach Birmingham und erlebte dort seitdem eine rasante Entwicklung. In der vergangenen Saison kam er in 54 Pflichtspielen auf 30 Scorerpunkte (14 Tore, 16 Assists), in dieser Spielzeit steht er bei bei einem Treffer und drei Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 15 Einsätzen.

Englischen Medienberichten zufolge sollen deshalb auch die Ablöseforderungen Aston Villas in die Höhe gesprungen sein. Zuletzt war von umgerechnet mindestens 90 Millionen Euro die Rede, die die Villans für Rogers gefordert haben sollen.

Der FC Chelsea schreckte in der Vergangenheit vor kostspieligen Deals keineswegs zurück, wie die Verpflichtungen von Moises Caicedo (kam für 116 Millionen. Euro aus Brighton), Pedro Neto (kam für 60 Millionen Euro aus Wolverhampton) und Joao Pedro (kam für 63,7 Millionen Euro aus Brighton) belegen.