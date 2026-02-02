Doch kein Karriereende! Transferflop des FC Bayern kehrt zu seinem Ex-Klub zurück und will beim Klassenerhalt helfen

Sarr hatte bereits seit November 2025 bei Metz trainiert, nun darf er auch wieder für den Traditionsverein aus dem Nordosten Frankreichs spielen. Nach seinem Abschied vom FC Bayern München im Sommer 2024 war der 34-Jährige zuletzt eineinhalb Jahre lang vereinslos gewesen. Im Herbst vergangenen Jahres war berichtet worden, dass Sarr aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme sogar an ein Karriereende dachte.

Bei den Bayern ging Sarr derweil als einer der größten Transferflops des deutschen Rekordmeisters in die Vereinsgeschichte ein. 2020 holte der FCB den Senegalesen für acht Millionen Euro Ablöse von Olympique Marseille nach München. Dort konnte Sarr jedoch zu keinem Zeitpunkt überzeugen, spielte kaum und wurde auch immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In knapp vier Jahren bei Bayern absolvierte Sarr insgesamt gerade einmal 33 Einsätze (ein Tor).