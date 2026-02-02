Ex-Bayern-Profi Bouna Sarr kehrt zu seinem ehemaligen Verein FC Metz zurück. Wie der französische Erstligist am Deadline Day bekanntgab, hat der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.
Doch kein Karriereende! Transferflop des FC Bayern kehrt zu seinem Ex-Klub zurück und will beim Klassenerhalt helfen
Bouna Sarr wurde beim FC Bayern zum Transferflop
Sarr hatte bereits seit November 2025 bei Metz trainiert, nun darf er auch wieder für den Traditionsverein aus dem Nordosten Frankreichs spielen. Nach seinem Abschied vom FC Bayern München im Sommer 2024 war der 34-Jährige zuletzt eineinhalb Jahre lang vereinslos gewesen. Im Herbst vergangenen Jahres war berichtet worden, dass Sarr aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme sogar an ein Karriereende dachte.
Bei den Bayern ging Sarr derweil als einer der größten Transferflops des deutschen Rekordmeisters in die Vereinsgeschichte ein. 2020 holte der FCB den Senegalesen für acht Millionen Euro Ablöse von Olympique Marseille nach München. Dort konnte Sarr jedoch zu keinem Zeitpunkt überzeugen, spielte kaum und wurde auch immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In knapp vier Jahren bei Bayern absolvierte Sarr insgesamt gerade einmal 33 Einsätze (ein Tor).
- Getty Images Sport
Bouna Sarr schaffte in Metz einst den Sprung zum Profi
Dennoch fiel in die Zeit, in der er bei Bayern unter Vertrag stand, Sarrs größter Erfolg als Fußballer. So gewann er Anfang Februar 2022 mit der Nationalmannschaft Senegals den Afrika-Cup, war bei dem Turnier seinerzeit absoluter Stammspieler.
Nun will Sarr in Metz mithelfen, möglicherweise doch noch den Klassenerhalt in der Ligue 1 zu schaffen. Nach 20 Spieltagen ist der Aufsteiger Tabellenletzter, das rettende Ufer ist bereits acht Punkte weg. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16, den aktuell der FC Nantes einnimmt, beträgt aber lediglich zwei Zähler.
Sarr war einst im Nachwuchsbereich von Olympique Lyon nach Metz gewechselt und schaffte dort den Sprung zum Profi. Zwischen 2011 und 2015 absolvierte er für die Franzosen insgesamt 110 Pflichtspiele, ehe er für zwei Millionen Euro Ablöse nach Marseille wechselte.
Bouna Sarr: Seine Leistungsdaten beim FC Bayern
- Saison 2020/21: 15 Einsätze (0 Tore, 3 Assists)
- Saison 2021/22: 12 Einsätze (1 Tor, 0 Assists)
- Saison 2022/23: 1 Einsatz (0 Tore, 0 Assists)
- Saison 2023/24: 5 Einsätze (0 Tore, 1 Assist)