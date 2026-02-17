"Diskriminierung": BVB-Fans wehren sich gegen Maßnahmen vor Champions-League-Duell bei Atalanta Bergamo

Problematisch aus Dortmunder Sicht ist vor allem die Kurzfristigkeit der Entscheidung in Bergamo. Der Vorverkauf für die 1.300 Auswärtstickets ist längst abgeschlossen und die Personalisierung bereits erfolgt. Es könnte nun also der Fall eintreten, dass BVB-Anhängern mit einem gültigen Ticket dennoch in Nord-Italien der Zugang zum Stadion verwehrt wird.

Angeblicher Grund für die Maßnahmen der Italiener ist die Fan-Freundschaft der Dortmunder mit den Ultras von Catania Calcio, die von einem Besuch in Bergamo abgehalten werden sollen.

Dass es Einschränkungen für Auswärtsfans bei internationalen Spielen gibt, ist in den vergangenen Jahren vermehrt passiert: In der Champions League wurden im November auch die Fans von Eintracht Frankfurt vom Spiel bei der SSC Neapel aufgrund der Vorgaben der örtlichen Polizei komplett ausgeschlossen.