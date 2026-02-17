Bei Borussia Dortmund gibt es großen Ärger über die Vorschriften für das in der kommenden Woche am Mittwoch anstehende Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo. Die Verantwortlichen der italienischen Stadt haben erlassen, dass BVB-Fans, die nicht in Deutschland geboren sind oder in Deutschland leben, weder Tickets kaufen, noch ins Stadion gelassen werden dürfen.
"Diskriminierung": BVB-Fans wehren sich gegen Maßnahmen vor Champions-League-Duell bei Atalanta Bergamo
"Entscheidung widerspricht fundamentalen Prinzipien der UEFA"
"Die BVB Fan- und Förderabteilung missbilligt die von den Behörden und Verein in Bergamo verfügte Einschränkung der Ticket-Vergabe ausdrücklich", heißt es in einem Statement der BVB-Fanabteilung.
"Diese Entscheidung stellt aus unserer Sicht eine nicht hinnehmbare Diskriminierung dar. Sie widerspricht den fundamentalen Prinzipien der UEFA, die eine Benachteiligung von Fußballfans aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder Herkunft ausdrücklich untersagen", heißt es ergänzend.
Teil-Ausschluss wegen Fan-Freundschaft?
Problematisch aus Dortmunder Sicht ist vor allem die Kurzfristigkeit der Entscheidung in Bergamo. Der Vorverkauf für die 1.300 Auswärtstickets ist längst abgeschlossen und die Personalisierung bereits erfolgt. Es könnte nun also der Fall eintreten, dass BVB-Anhängern mit einem gültigen Ticket dennoch in Nord-Italien der Zugang zum Stadion verwehrt wird.
Angeblicher Grund für die Maßnahmen der Italiener ist die Fan-Freundschaft der Dortmunder mit den Ultras von Catania Calcio, die von einem Besuch in Bergamo abgehalten werden sollen.
Dass es Einschränkungen für Auswärtsfans bei internationalen Spielen gibt, ist in den vergangenen Jahren vermehrt passiert: In der Champions League wurden im November auch die Fans von Eintracht Frankfurt vom Spiel bei der SSC Neapel aufgrund der Vorgaben der örtlichen Polizei komplett ausgeschlossen.
