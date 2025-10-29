"Garantiere Ihnen, dass er erfolgreich sein wird": Ex-Leverkusener glaubt an Florian Wirtz' Werdegang beim FC Liverpool

Im Podcast Rio Ferdinand Presents erklärte Berbatov, angesprochen auf Wirtz: "Ich liebe ihn. Er ist ein fantastischer Spieler. Er wird unglaublich sein, glauben Sie mir. Hoffentlich wird er geduldig sein. Hoffentlich hat er gute Leute um sich herum, seinen Agenten, seine Familie, was auch immer. Hoffentlich sieht der Trainer seine Qualitäten so, wie sie jeder sieht. Ich bin mir sicher, dass jeder seine Qualitäten sieht und ihm die Zeit geben wird, die er braucht, um sich in die Mannschaft einzufinden. Und ich garantiere Ihnen, dass er erfolgreich sein wird."

Berbatov beschrieb Wirtz als ein "seltenes Talent", lobte seine Spielübersicht und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen. Der 44-Jährige verglich den deutschen Nationalspieler zudem mit einem einstigen Weltklasse-Spieler von Real Madrid: "Die Art, wie er Fußball sieht, wie er nach Freiräumen sucht, wie er sich zu positionieren weiß, seine Ballbehandlung, seine Improvisationsgabe, sein Blick für Pässe und Tore. Natürlich kann man argumentieren, dass seine Statur für die Premier League nicht so gut geeignet ist. Aber die besten Spieler auf seiner Position, wie Luka Modric, haben die gleiche Statur. Modric. Ein verdammtes Monster. Es ist unglaublich. Also geben Sie ihm Zeit."