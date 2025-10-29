Dimitar Berbatov, wie Florian Wirtz einst bei Bayer 04 Leverkusen (2001 bis 2006) und in der Premier League (2006 bis 2014) aktiv, glaubt weiterhin an den Durchbruch des 22-Jährigen beim FC Liverpool.
"Garantiere Ihnen, dass er erfolgreich sein wird": Ex-Leverkusener glaubt an Florian Wirtz' Werdegang beim FC Liverpool
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
Im Podcast Rio Ferdinand Presents erklärte Berbatov, angesprochen auf Wirtz: "Ich liebe ihn. Er ist ein fantastischer Spieler. Er wird unglaublich sein, glauben Sie mir. Hoffentlich wird er geduldig sein. Hoffentlich hat er gute Leute um sich herum, seinen Agenten, seine Familie, was auch immer. Hoffentlich sieht der Trainer seine Qualitäten so, wie sie jeder sieht. Ich bin mir sicher, dass jeder seine Qualitäten sieht und ihm die Zeit geben wird, die er braucht, um sich in die Mannschaft einzufinden. Und ich garantiere Ihnen, dass er erfolgreich sein wird."
Berbatov beschrieb Wirtz als ein "seltenes Talent", lobte seine Spielübersicht und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen. Der 44-Jährige verglich den deutschen Nationalspieler zudem mit einem einstigen Weltklasse-Spieler von Real Madrid: "Die Art, wie er Fußball sieht, wie er nach Freiräumen sucht, wie er sich zu positionieren weiß, seine Ballbehandlung, seine Improvisationsgabe, sein Blick für Pässe und Tore. Natürlich kann man argumentieren, dass seine Statur für die Premier League nicht so gut geeignet ist. Aber die besten Spieler auf seiner Position, wie Luka Modric, haben die gleiche Statur. Modric. Ein verdammtes Monster. Es ist unglaublich. Also geben Sie ihm Zeit."
WAS WURDE NOCH GESAGT?
Berbatov zog auch Parallelen zu seiner eigenen Karriere. Der Bulgare kam 2001 von ZSKA Sofia zur Werkself: "Das Gleiche passierte mir, als ich nach Leverkusen ging. Am Anfang lief es nicht so gut. Ich musste geduldig sein. Bei den Spurs war es wieder eine neue Umgebung, wieder neue Leute, eine neue Sprache, alles neu. Auch hier liefen die Dinge für mich nur langsam an. Ich dachte, vielleicht sollte ich zurückgehen."
Der Ex-Stürmer führte aus: "Aber als ich so dachte, sagte mir mein anderes Ich, nicht meine Persönlichkeit, sondern mein anderes Ich: 'Nein, nein, nein, nein. Du weißt, was in Leverkusen passiert ist. Sei einfach geduldig. Arbeite weiter. Du hast die Qualität. Du verdienst es, hier zu sein. Du wolltest, dass sich etwas ändert. Jetzt bist du hier. Jetzt sei hartnäckig. Sei geduldig. Arbeite weiter. Bleib nicht sitzen. Es wird dir nicht einfach so in den Schoß fallen. Arbeite klug oder hart. Versuche zu wissen, wann, welches wann, und arbeite. Und es wird passieren'. Man möchte im Grunde genommen an einen sicheren Ort, in seine sichere Umgebung zurückkehren. Aber man muss auch diese Motivation und diesen Ehrgeiz in sich haben, um die Angst zu überwinden. Mein Ehrgeiz war also größer als meine Angst."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Liverpools 125 Millionen Euro teurer Neuzugang aus der Bundesliga kämpft auch nach 13 Partien noch um Konstanz und Form.
Wirtz glänzte vergangene Woche zwar mit zwei Vorlagen beim 5:1-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League - doch in der Premier League konnte der deutsche Nationalspieler bisher nicht überzeugen und wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer für den LFC. In drei PL-Partien verzichtete Trainer Arne Slot auch deshalb auf ihn in der Startelf.
- AFP
WIE GEHT ES WEITER?
Der FC Liverpool startete mit sieben Siegen in Serie in die neue Saison - danach hagelte es jedoch vier Pleiten in Folge, auch das jüngste Spiel beim FC Brentford verloren die Reds mit 2:3.
Am Mittwochabend trifft Liverpool ab 20:45 Uhr im EFL Cup auf Crystal Palace um Trainer Oliver Glasner.