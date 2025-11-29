Dieser Transfer wäre eine große Überraschung: Bedient sich der FC Bayern München für über 50 Millionen Euro innerhalb der Bundesliga?

Demnach sei es fast sicher, dass Larsson seine letzte Saison am Main spielt und im kommenden Sommer zu einem absoluten Top-Klub wechseln werde. Als Ablöse stünden laut The Athletic und New York Times 50 bis 55 Millionen im Raum, die die SGE mindestens fordere.

Larsson war 2023 von seinem Jugendverein Malmö in Schweden für neun Millionen Euro zur Eintracht gewechselt und ist dort seitdem kaum mehr aus der Startelf wegzudenken. Der 21 Jahre junge zentrale Mittelfeldspieler ist unter Trainer Dino Toppmöller ein absoluter Schlüsselspieler, der allerdings aktuell seit Mitte November aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel "bis auf Weiteres" ausfällt, wie die SGE mitteilte.