Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt soll nicht nur das Interesse zahlreicher Top-Klubs aus dem Ausland in der Premier League geweckt haben, sondern auch innerhalb der Bundesliga - und dort auch das vom FC Bayern. Das berichtet The Athletic.
Dieser Transfer wäre eine große Überraschung: Bedient sich der FC Bayern München für über 50 Millionen Euro innerhalb der Bundesliga?
Larsson wäre angeblich 55 Millionen Euro teuer
Demnach sei es fast sicher, dass Larsson seine letzte Saison am Main spielt und im kommenden Sommer zu einem absoluten Top-Klub wechseln werde. Als Ablöse stünden laut The Athletic und New York Times 50 bis 55 Millionen im Raum, die die SGE mindestens fordere.
Larsson war 2023 von seinem Jugendverein Malmö in Schweden für neun Millionen Euro zur Eintracht gewechselt und ist dort seitdem kaum mehr aus der Startelf wegzudenken. Der 21 Jahre junge zentrale Mittelfeldspieler ist unter Trainer Dino Toppmöller ein absoluter Schlüsselspieler, der allerdings aktuell seit Mitte November aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel "bis auf Weiteres" ausfällt, wie die SGE mitteilte.
- Getty Images Sport
Kein Bedarf im Mittelfeld? Goretzka könnte bei Larsson zum Faktor werden
Trotz der zweifelsohne bestechenden Entwicklung von Larsson stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Bayern-Wechsels. Dort ist Joshua Kimmich im Mittelfeldzentrum gesetzt, in Aleksandar Pavlovic hat der Rekordmeister selbst ein Top-Talent auf der Position in seinen Reihen, das zuletzt nach zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen in jüngster Vergangenheit zum Stammpersonal zählte.
Zudem holten die Bayern erst im vergangenen Sommer Tom Bischof ablösefrei aus Hoffenheim und es stellt sich nach wie vor die Frage, ob Leon Goretzkas 2026 auslaufender Vertrag nicht doch erneut verlängert wird. Summa summarum haben die Bayern also folglich erstmal kaum Handlungsbedarf auf Larssons Position. Sollten sich die Münchner aber gegen eine Goretzka-Verlängerung entscheiden, könnte sich das durchaus noch ändern.
Larsson lehnte Angebote aus Saudi-Arabien ab
Vertraglich ist der schwedische Nationalspieler noch bis 2029 an die Eintracht gebunden. Bereits im vergangenen Sommer war Larsson Gegenstand von wilden Transfer-Gerüchten. So seien einige kaufkräftige Saudi-Klubs auf ihn zugekommen und hätten versucht, ihn mit viel Geld in die Wüste zu locken.
"Gegen Ende der Spielzeit zeigten sie Interesse. Es war interessant, zuzuhören und ein bisschen zu träumen. Aber ziemlich schnell spürte ich, dass ich noch eine Weile in Europa spielen will. Es hat Spaß gemacht, zuzuhören, aber mehr auch nicht", erzählte er bei Fotbollskanalen.se. Wegen der verlockenden Offerten habe ihn irgendwann sogar seine eigene Mutter angerufen und "ausgeschimpft": "Sie sagte: 'Nein, nein, nein, das machst du nicht!' Und noch ein bisschen mehr. Sie hat ihre Träume für ihren Sohn in Europa."
Die Leistungsdaten von Hugo Larsson bei Eintracht Frankfurt
- Spiele: 99
- Tore: 8
- Assists: 7