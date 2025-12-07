"Diese Wochen waren schwierig": Neymar kündigt Knie-Operation nach erfolgreichem Klassenerhalt mit dem FC Santos an

"Im Moment werde ich mich ausruhen, und danach werden wir diese Knieoperation durchführen", sagte Neymar. Der 33-Jährige war erst Anfang November nach einer knapp sechswöchigen Oberschenkelverletzung zurückgekehrt, in seiner Karriere wurde er immer wieder durch zum Teil schwere Verletzungen ausgebremst.

Santos hatte bereits Anfang der Woche dank eines Hattrick seines Superstars beim 3:0 gegen EC Juventude einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, am Sonntag beseitigte man schon früh die letzten Zweifel. Neymar, der in Europa für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain stürmte und im Januar 2025 nach Brasilien zurückgekehrt war, gelang diesmal kein Treffer.