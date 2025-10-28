Diese Tradition gibt es seit fast 70 Jahren! Lässt die Premier League ein geliebtes Markenzeichen ausfallen?

Hintergrund sind den Berichten zufolge terminliche Engpässe sowie ein neuer Vertrag, der zwischen der Premier League und dem englischen Fußballverband (FA) geschlossen wurde.

Dieser besagt unter anderem, dass das Achtelfinale des FA Cups an einem Wochenende stattfinden muss. Und außerdem, dass die Premier League ihren Medienpartnern garantieren muss, 33 der 38 Spieltage an Wochenenden auszutragen.