Der Boxing Day, bei dem für gewöhnlich am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) zahlreiche Premier-League-Spiele stattfinden, könnte 2025 in seiner traditionellen Form ins Wasser fallen. Das geht aus übereinstimmenden Berichten der Times und der Daily Mail hervor.
Diese Tradition gibt es seit fast 70 Jahren! Lässt die Premier League ein geliebtes Markenzeichen ausfallen?
- Getty Images
WAS IST PASSIERT?
Demnach sei es sehr wahrscheinlich, dass dieses Jahr lediglich eine Premier-League-Partie am 26. Dezember, der auf einen Freitag fällt, ausgetragen wird. Einen Boxing Day mit einem Großteil des Spieltags oder gar dem gesamten Spieltag, wie man ihn kennt und liebt, würde es also nicht geben.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Hintergrund sind den Berichten zufolge terminliche Engpässe sowie ein neuer Vertrag, der zwischen der Premier League und dem englischen Fußballverband (FA) geschlossen wurde.
Dieser besagt unter anderem, dass das Achtelfinale des FA Cups an einem Wochenende stattfinden muss. Und außerdem, dass die Premier League ihren Medienpartnern garantieren muss, 33 der 38 Spieltage an Wochenenden auszutragen.
- Getty Images
WIE GEHT ES WEITER?
So ergibt sich aus Termingründen, dass der rund um den Boxing Day stattfindende 18. Spieltag zum Großteil am Wochenende stattfinden muss. Und das bedeutet wiederum, dass am 26. Dezember (freitags) wohl lediglich eine Partie gespielt wird. Die weiteren Spiele, unter anderem Manchester United gegen Newcastle, Arsenal gegen Brighton oder Wolverhampton gegen Liverpool, würden dann an den beiden folgenden Tagen (samstags und sonntags) ausgetragen werden.
Offiziell steht diese Aufteilung allerdings noch nicht fest.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Der Boxing Day ist in England seit 1958, also seit 67 Jahren, Tradition. 2024 hatte die Premier League noch acht der zehn Partien des entsprechenden Spieltags auf den 26. Dezember gelegt, 2015 gab es letztmals einen kompletten Spieltag am Boxing Day.
Versöhnlich für die Fans, falls der Boxing Day in der Premier League in diesem Jahr tatsächlich flach fällt: In den Ligen unter der höchsten englischen Spielklasse soll er wie gewohnt stattfinden. Und da der 2. Weihnachtsfeiertag 2026 auf einen Samstag fällt, sind nächstes Jahr sicher wieder mehrere Premier-League-Spiele am Boxing Day zu sehen.