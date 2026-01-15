Diese Strafe hat er schon einmal erhalten! Ehemaliger Weltklasse-Stürmer wird während des laufenden Afrika-Cups gesperrt

Nach dem Viertelfinalaus gegen Gastgeber Marokko (0:2) am vergangenen Freitag soll der 44-Jährige gegen die "Grundsätze der Fair-Play-Regeln" verstoßen haben. Das gab der afrikanische Fußballverband CAF am Donnerstag bekannt.

Fecafoot zeigte kein Verständnis für die Strafe, die Entscheidung entbehre "jeglicher expliziter Begründung", hieß es in einer Reaktion. Eto'o, der auch 20.000 Dollar Strafe zahlen soll, werde "innerhalb der vorgeschriebenen Fristen" Rechtsmittel einlegen.