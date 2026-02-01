"Diese Situationen müssen raus aus dem Fußball": Ex-Schiedsrichter wütet über Elfmeter gegen den FC Bayern München

"Kimmich soll einen Elfmeter verursacht haben. In der Zeitlupe ist nicht einmal ein Kontakt zu erkennen. Aber selbst, wenn da noch eine minimale Berührung oder ein Streifen am Schienbein vorgelegen haben sollte. Das ist und das muss ich ganz deutlich sagen, dreckig gezogen", schimpfte der 52-jährige Ex-Unparteiische gegenüber der Bild.

Es seien solche Entscheidungen, die dem Spiel nachdrücklich Schaden würden, führte Gräfe weiter aus: "Diese Elfmeter machen den Fußball kaputt. Das nimmt überhand. Wir haben aktuell ein Elfmeterproblem." Vielen Schiedsrichtern würde derzeit "eine klare Linie" fehlen.

Auch der HSV war in den vergangenen Wochen immer wieder durch strittige Entscheidungen benachteiligt worden, "aber diese Situationen müssen raus aus dem Fußball", meinte Gräfe. "Hier gilt es im Zweifel lieber einmal laufen zu lassen. Wenn das klar und offensichtlich auch noch falsch ist, dann kann zur Not immer noch der Videoschiedsrichter eingreifen."