Vor allem eine Szene aus der ersten Halbzeit erhitzte die Gemüter auf der Seite des deutschen Rekordmeisters: Joshua Kimmich hatte Hamburgs Nicolai Remberg in der 31. Spielminute zu Fall gebracht, vorausgegangen war ein leichter Kontakt des Bayern-Stars.
"Diese Situationen müssen raus aus dem Fußball": Ex-Schiedsrichter wütet über Elfmeter gegen den FC Bayern München
"Kimmich soll einen Elfmeter verursacht haben. In der Zeitlupe ist nicht einmal ein Kontakt zu erkennen. Aber selbst, wenn da noch eine minimale Berührung oder ein Streifen am Schienbein vorgelegen haben sollte. Das ist und das muss ich ganz deutlich sagen, dreckig gezogen", schimpfte der 52-jährige Ex-Unparteiische gegenüber der Bild.
Es seien solche Entscheidungen, die dem Spiel nachdrücklich Schaden würden, führte Gräfe weiter aus: "Diese Elfmeter machen den Fußball kaputt. Das nimmt überhand. Wir haben aktuell ein Elfmeterproblem." Vielen Schiedsrichtern würde derzeit "eine klare Linie" fehlen.
Auch der HSV war in den vergangenen Wochen immer wieder durch strittige Entscheidungen benachteiligt worden, "aber diese Situationen müssen raus aus dem Fußball", meinte Gräfe. "Hier gilt es im Zweifel lieber einmal laufen zu lassen. Wenn das klar und offensichtlich auch noch falsch ist, dann kann zur Not immer noch der Videoschiedsrichter eingreifen."
Bayern echauffiert sich über Leistung von Schiedsrichter Harm Osmers
Besonders scharf ging Gräfe den gefoulten Remberg an, dem er vorwarf, nur auf einen Strafstoß abgezielt zu haben. "Hier sieht man, dass der Spieler mit links gar nicht auftreten will. Er nutzt diese minimale Berührung, wenn sie überhaupt vorgelegen hat. Man erkennt das nicht mal. Er tritt nicht auf, sondern hebt direkt mit dem linken Bein ab, schmeißt sich sofort ab, tut so schmerzgekrümmt als wenn er mit offener Sohle voll frontal erwischt wurde."
Bereits unmittelbar nach Abpfiff hatten sich Spieler und Funktionäre der Bayern über die aus ihrer Sicht schlechte Leistung von Schiedsrichter Harm Osmers echauffiert. Nach Bild-Infos sollen mehrere Akteure aus dem Trainerteam zur Unparteiischen-Kabine geeilt sein, um Osmers dort zur Rede zu stellen.
Harry Kane bezeichnete diesen gar als "Schlechtesten, den ich je im Fußball getroffen habe". FCB-Sportvorstand Max Eberl sprach von einem "überforderten" Osmers, der "viele Situationen nicht gut eingeschätzt hat."
FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)
- Samstag, 14. Februar: SV Werder Bremen - FC Bayern
