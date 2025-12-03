Jonathan Tah ist während des Pokal-Achtelfinals bei Union Berlin erneut zur Zielscheibe der Fans der Eisernen geworden. Der Innenverteidiger des FC Bayern wurde bei fast jedem Ballkontakt lautstark auspfiffen. Und das trotz des Stimmungsboykotts in den ersten zwölf Minuten vonseiten der organisierten Fanszene im Vorfeld der viel diskutierten Innenministerkonferenz, wo heftige Repressionen gegen Fußball-Fans auf der Tagesordnung stehen.
Diese Aussage habe die Fans der Eisernen nicht vergessen: Warum Jonathan Tah vom FC Bayern bei Union Berlin gnadenlos ausgepfiffen wird
Tah wirft Union-Profi rassistische Aussage vor
Warum die Union-Fans einen Groll gegen Tah hegen? Das geht auf einen Vorfall im Januar 2021 zurück. Damals gastierte Tah noch in Diensten von Bayer Leverkusen an der Alten Försterei. Tahs Teamkollege Nadiem Amiri und Verteidiger Florian Hübner gerieten aneinander, nachdem letzterer eine vermeintlich rassistische Bemerkung geäußert hatte.
Demnach habe Hübner den Mittelfeldspieler als "scheiß Afghanen" betitelt. Tah hatte daraufhin im Interview nach dem Spiel scharfe Kritik an den Berlinern geäußert und die Aussage als faktisch dargestellt, obwohl er diese nicht selbst gehört hatte, wie er in einem ARD-Interview zugab.
Der DFB untersuchte den Fall, konnte jedoch keinen Beweis für die rassistische Äußerung feststellen. Hübner bestritt, den Leverkusener auf diese Art und Weise beleidigt zu zu haben. Amiri gab an, dass eine andere Wortwahl möglich gewesen sei.
Tah legt gegen Union-Fans nach
Nachdem Tah und Amiri ein halbes Jahr später beim Auftakt in die neue Saison von Unioner Fans ausgepfiffen wurden, erneuerte Tah seine Kritik am eisernen Anhang. "Das bestätigt mich in dem, was ich damals gesagt habe, aber ich habe mich dann nur noch auf Fußball konzentriert heute", sagte er damals.
Die Kritik ist offenbar auch Jahre später hängen geblieben und Tah ein ungern gesehener Gast an der Alten Försterei. Sportliche Auswirkungen hatten die gellenden Pfiffe auf Tah und die Bayern zunächst nicht. Der deutsche Rekordmeister lag nach zwei Standards bereits früh mit 2:0 in Führung, kurz vor der Pause war es dann aber ausgerechnet Tah, der einen Handelfmeter verursachte und somit Union den Anschlusstreffer ermöglichte (40.).
In der Folge entbrannte ein spannender Pokal-Fight. Ein weiteres Elfmetergeschenk von Harry Kane führte zum erneuten Unioner Anschlusstreffer. Am Ende schleppten sich Tah und Co. gegen Union ins Viertelfinale und retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. "Wenn Bayern am Ende nur noch auf Zeit spielt, hast du vieles richtig gemacht", konstatierte Union-Kapitän Rani Khedira bei Sky.