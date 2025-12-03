Diese Aussage habe die Fans der Eisernen nicht vergessen: Warum Jonathan Tah vom FC Bayern bei Union Berlin gnadenlos ausgepfiffen wird

Warum die Union-Fans einen Groll gegen Tah hegen? Das geht auf einen Vorfall im Januar 2021 zurück. Damals gastierte Tah noch in Diensten von Bayer Leverkusen an der Alten Försterei. Tahs Teamkollege Nadiem Amiri und Verteidiger Florian Hübner gerieten aneinander, nachdem letzterer eine vermeintlich rassistische Bemerkung geäußert hatte.

Demnach habe Hübner den Mittelfeldspieler als "scheiß Afghanen" betitelt. Tah hatte daraufhin im Interview nach dem Spiel scharfe Kritik an den Berlinern geäußert und die Aussage als faktisch dargestellt, obwohl er diese nicht selbst gehört hatte, wie er in einem ARD-Interview zugab.

Der DFB untersuchte den Fall, konnte jedoch keinen Beweis für die rassistische Äußerung feststellen. Hübner bestritt, den Leverkusener auf diese Art und Weise beleidigt zu zu haben. Amiri gab an, dass eine andere Wortwahl möglich gewesen sei.