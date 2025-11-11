"Die Zeit vergeht und das Ende rückt näher": Lionel Messi von Entscheidung seines Teamkollegen schockiert

Das Trio Messi, Alba und Busquets war gemeinsam vom FC Barcelona zu Inter Miami gewechselt und hatte den Klub in kurzer Zeit zu einem der stärksten Teams der Major League Soccer gemacht. Nach Erfolgen wie dem Gewinn des Leagues Cup 2023 könnten die beiden Routiniers ihre Laufbahn nach der kommenden MLS-Saison beenden.

Für Messi ist das ein emotionaler Einschnitt. "Es ist schade, weil wir nicht nur auf dem Platz viel gemeinsam erlebt haben, sondern auch Freunde sind", erklärte der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner. "Wir sind diese Herausforderung, nach Miami zu kommen, gemeinsam angegangen."