Lionel Messi hat offen über den überraschenden Rücktritt seines langjährigen Freundes und Teamkollegen Jordi Alba gesprochen. Der Superstar von Inter Miami zeigte sich tief bewegt – vor allem, weil die Entscheidung völlig unerwartet kam.
"Die Zeit vergeht und das Ende rückt näher": Lionel Messi von Entscheidung seines Teamkollegen schockiert
Messi: "War sehr seltsam"
"Die Wahrheit ist, dass es sehr seltsam war. Wir hatten damit nicht gerechnet", sagte Messi in einem Interview mit der spanischen Zeitung Sport. Während Sergio Busquets seinen Rücktritt schon länger geplant habe, habe Alba seine Entscheidung "von einem Tag auf den anderen" getroffen. "Er kam eines Tages in die Kabine und sagte uns, dass er aufhört – ohne dass wir vorher darüber gesprochen hatten. Es kam völlig überraschend."
Lionel Messi über Rücktritte: "Es ist schade"
Das Trio Messi, Alba und Busquets war gemeinsam vom FC Barcelona zu Inter Miami gewechselt und hatte den Klub in kurzer Zeit zu einem der stärksten Teams der Major League Soccer gemacht. Nach Erfolgen wie dem Gewinn des Leagues Cup 2023 könnten die beiden Routiniers ihre Laufbahn nach der kommenden MLS-Saison beenden.
Für Messi ist das ein emotionaler Einschnitt. "Es ist schade, weil wir nicht nur auf dem Platz viel gemeinsam erlebt haben, sondern auch Freunde sind", erklärte der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner. "Wir sind diese Herausforderung, nach Miami zu kommen, gemeinsam angegangen."
Messi verlängerte in Miami bis 2028
Trotz des Rücktritts seiner Weggefährten denkt Messi selbst nicht ans Aufhören. Erst kürzlich verlängerte er seinen Vertrag bis 2028. "Solange ich mich körperlich gut fühle, werde ich weitermachen – mit dem gleichen Ehrgeiz und dem gleichen Willen, zu gewinnen", sagte er.
Ein Karriereende des Argentiniers ist also noch nicht in Sicht, auch wenn der Abschied seiner Freunde ihm deutlich vor Augen führt, dass "die Zeit vergeht und das Ende näher rückt".
- Getty Images Sport
Die Klubs in der Karriere von Lionel Messi
• 2003 – 2004: FC Barcelona C
• 2003 - 2005: FC Barcelona B
• 2004 – 2021: FC Barcelona
• 2021 – 2023: Paris Saint-Germain
• 2023 – 2025: Inter Miami