"Die wussten, was sie da für eine Chance vertan haben": Inter Mailand und die SSC Neapel liefern sich einen historischen Kampf um die Meisterschaft

Am Freitag spielen die SSC Neapel und Inter Mailand im Fernduell die Meisterschaft in der Serie A aus. Im Anschluss droht ein Entscheidungsspiel.

Während in den meisten europäischen Ligen die Entscheidungen im Meisterschaftskampf am vergangenen Wochenende fielen oder – wie im Falle der Ligue 1 und Paris Saint-Germain – schon seit einigen Wochen feststeht, welches Team sich zum nationalen Meister gekrönt hat, ist der Scudetto in der italienischen Serie A noch nicht vergeben. Mit der SSC Neapel und Inter Mailand haben am letzten Spieltag noch zwei Mannschaften die Chance, die begehrte Trophäe an sich zu reißen. Die Ausgangssituation könnte dabei kaum spannender sein. Die Süditaliener gehen mit einem einzigen Zähler Vorsprung in das Duell, was vor allem den dramatischen Ereignissen am vorangegangenen Spieltag geschuldet ist.