"Die Wodkaflasche war mein bester Freund": Als Wesley Sneijder bei Real Madrid dramatisch abstürzte und seine Ehe ruinierte

Dieser Artikel erschien 2022 und wurde aktualisiert.

Seine Freunde, die er aus der niederländischen Nationalmannschaft schon seit Jahren kannte, sie warnten ihn. Sie erkannten, dass Wesley Sneijder so nicht weiter machen konnte, dass er auf die schiefe Bahn geraten war. "Ruud van Nistelrooy wies mich darauf hin, Arjen Robben wies mich darauf hin. Sie redeten auf mich ein, sagten mir, dass ich meine Disziplin wahren müsse. Sie sagten, es würde nicht mehr lange gut gehen, wenn ich so weiter mache", schreibt der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler in seiner 2019 erschienen Autobiografie.

Ein Jahr nach van Nistelrooy und zur gleichen Zeit wie Robben wechselte Sneijder im Sommer 2007 von Ajax Amsterdam zu Real Madrid. Er war 23, kostete für damalige Verhältnisse durchaus stolze 27 Millionen Euro. Die Welt, sie schien ihm zu Füßen liegen. Und Sneijder kostete es aus.

"Ich war jung, ich genoss den Erfolg und all die Aufmerksamkeit", sagt er heute. "Ich war mir nicht bewusst, dass mein Wechsel zu Real auch einen Wechsel ins Nachtleben von Madrid bedeutete. Ich wurde da hinein gesogen."