Die Witze sind in diesem Land verpönt! Fans im Borat-Outfit müssen nach Spiel in der Champions League in Haft

Wie ein im kasachischen Fernsehen ausgestrahltes Video zeigt, trugen die drei offenbar angetrunkenen Fans auf der Tribüne die charakteristischen grünen Mankinis, die durch den 2006 veröffentlichten Film Borat des Komikers Sacha Baron Cohen bekannt geworden waren.

"Während sie betrunken auf der Tribüne der Astana Arena waren, zogen S., D. und N. ihre Kleidung aus, blieben in ihrer Unterwäsche und sangen, um Aufmerksamkeit zu erregen, wodurch sie die öffentliche Ordnung störten", erklärte das Gericht.