"Die wichtigste Sache in meinem Leben!" Thomas Müller lässt vor MLS-Finale gegen Lionel Messi mit außergewöhnlichem Statement aufhorchen

"In diesem Moment ranke ich das MLS-Finale auf Platz eins", sagte Müller im Vorfeld des Spiels bei einer Medienrunde. Der 36-Jährige war gefragt worden, wie wichtig ihm das Spiel mit Blick auf seine glorreiche Karriere ist. "Dieses Finale ist die wichtigste Sache in meinem Leben", ergänzte Müller. "Das ist eine gute Schlagzeile. Boom!"
Thomas Müller gewann mit Bayern zweimal die Champions League
Dabei spielte Müller schon einige große Finals. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er 2014 das WM-Endspiel gegen Argentinien - auch damals traf Müller auf Messi. Mit dem FC Bayern trat er in vier Champions-League-Endspielen an. 2010 (gegen Inter Mailand) und 2012 (gegen den FC Chelsea) setzte es Niederlagen. 2013 (gegen Borussia Dortmund) und 2020 (gegen Paris Saint-Germain) gelangen Siege.
Müller und Vancouver gegen Messis Miami gefordert
Müller war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern nach Vancouver gewechselt und hat die Whitecaps erstmals ins MLS-Finale geführt. Dort geht es am Samstag um 20.30 Uhr deutscher Zeit gegen Lionel Messis Inter Miami. In bis dato zwölf Pflichtspielen gelangen Müller schon neun Tore und vier Assists. In den vier Playoff-Partien steuerte er aber nur einen Scorerpunkt bei.
Beim 3:1 im Halbfinale gegen San Diego wurde er leicht angeschlagen ausgewechselt. "Ich glaube, es ist alles gut", gab Müller Entwarnung mit Blick auf einen möglichen Ausfall im Finale. "Aber man weiß nie. Es ist aber auch egal, wir sind stark genug." Bei den Buchmachern sind Müller Whitecaps übrigens Außenseiter.
Ausgetragen wird das Finale in Miamis Chase Stadium in Fort Lauderdale, das nur 21.000 Plätze fasst. Messis Mannschaft hat Heimrecht, weil sie in der Regular Season besser platziert war als die Whitecaps.
Thomas Müller: Leistungsdaten bei den Vancouver Whitecaps
- Spiele: 12
- Tore: 9
- Assists: 4
- Gespielte Minuten: 974