"Die wichtigste Sache in meinem Leben!" Thomas Müller lässt vor MLS-Finale gegen Lionel Messi mit außergewöhnlichem Statement aufhorchen

Müller war im Sommer ablösefrei vom FC Bayern nach Vancouver gewechselt und hat die Whitecaps erstmals ins MLS-Finale geführt. Dort geht es am Samstag um 20.30 Uhr deutscher Zeit gegen Lionel Messis Inter Miami. In bis dato zwölf Pflichtspielen gelangen Müller schon neun Tore und vier Assists. In den vier Playoff-Partien steuerte er aber nur einen Scorerpunkt bei.

Beim 3:1 im Halbfinale gegen San Diego wurde er leicht angeschlagen ausgewechselt. "Ich glaube, es ist alles gut", gab Müller Entwarnung mit Blick auf einen möglichen Ausfall im Finale. "Aber man weiß nie. Es ist aber auch egal, wir sind stark genug." Bei den Buchmachern sind Müller Whitecaps übrigens Außenseiter.

Ausgetragen wird das Finale in Miamis Chase Stadium in Fort Lauderdale, das nur 21.000 Plätze fasst. Messis Mannschaft hat Heimrecht, weil sie in der Regular Season besser platziert war als die Whitecaps.