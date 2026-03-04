"Die waren nicht oberhalb der Gürtellinie": Starberater wurde wegen brisantem Wechsel vom BVB zum FC Bayern "durchbeleidigt"

"Mich durchbeleidigt wie kein anderer in diesen 20 Jahren", verriet Struth im Bild-Podcast "Phrasenmäher", was er mit dem Namen Michael Zorc verbinde. Welche Beleidigungen jener ihm an den Kopf geworfen habe? "Ich bin glaube ich zu alt geworden, um das nochmal zu wiederholen. Die waren nicht oberhalb der Gürtellinie", erklärte er vielsagend.

Struth hatte Zorc im Frühjahr 2013 darüber informiert, dass er und sein Schützling Götze dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 37 Millionen Euro ziehen und das damalige Dortmunder Supertalent zu den Bayern wechseln werde. Die Nachricht von Götzes Transfer nach München sorgte seinerzeit für einen riesigen Aufschrei, schließlich war der damals 20-Jährige eines der Aushängeschilder des BVB-Teams von Trainer Jürgen Klopp, das dem FCB in den zwei Jahren zuvor jeweils den deutschen Meistertitel weggeschnappt hatte.