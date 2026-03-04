Star-Berater Volker Struth hat verraten, dass Michael Zorc, seinerzeit Sportdirektor bei Borussia Dortmund, rund um Mario Götzes Wechsel vom BVB zum FC Bayern München verbal auf ihn losgegangen ist.
"Die waren nicht oberhalb der Gürtellinie": Starberater wurde wegen brisantem Wechsel vom BVB zum FC Bayern "durchbeleidigt"
Mario Götze wechselte 2013 vom BVB zum FC Bayern
"Mich durchbeleidigt wie kein anderer in diesen 20 Jahren", verriet Struth im Bild-Podcast "Phrasenmäher", was er mit dem Namen Michael Zorc verbinde. Welche Beleidigungen jener ihm an den Kopf geworfen habe? "Ich bin glaube ich zu alt geworden, um das nochmal zu wiederholen. Die waren nicht oberhalb der Gürtellinie", erklärte er vielsagend.
Struth hatte Zorc im Frühjahr 2013 darüber informiert, dass er und sein Schützling Götze dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 37 Millionen Euro ziehen und das damalige Dortmunder Supertalent zu den Bayern wechseln werde. Die Nachricht von Götzes Transfer nach München sorgte seinerzeit für einen riesigen Aufschrei, schließlich war der damals 20-Jährige eines der Aushängeschilder des BVB-Teams von Trainer Jürgen Klopp, das dem FCB in den zwei Jahren zuvor jeweils den deutschen Meistertitel weggeschnappt hatte.
- Getty Images
Mario Götze: Bleibt er Eintracht Frankfurt erhalten?
Entsprechend verärgert war man in Dortmund über Götzes Entscheidung, der spätere Weltmeister wollte unbedingt mit Pep Guardiola zusammenarbeiten. Der Spanier übernahm Bayern bekanntlich im Sommer 2013, blieb drei Jahre an der Säbener Straße.
Struth hatte bereits in seinem 2021 erschienenen Buch auf den brisanten Götze-Transfer zurückgeblickt. Dabei schilderte er, wie Zorc, der 2022 als BVB-Sportdirektor aufhörte, ihm "alle Beleidigungen an den Kopf" warf, "die die deutsche Sprache hervorgebracht hat, eine nach der anderen, minutenlang".
Götzes Zeit in München verlief dann bekanntlich trotz mehrerer Titel nicht so erfolgreich wie erhofft. 2016 kehrte der 66-malige deutsche Nationalspieler zum BVB zurück, mittlerweile spielte Götze seit 2022 bei Eintracht Frankfurt. Ob der 33-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Hessen verlängert, ist noch offen.
"Einer der emotionalsten Momente": Volker Struth weinte mit Mario Götze
Struth erinnerte sich derweil auch an einen weiteren prägenden Moment seiner Verbindung zu Götze. Dass die Beiden ihre Zusammenarbeit im Mai 2016 vorerst beendeten, sei für ihn bis heute "einer der emotionalsten Momente, die ich als Berater je erlebt habe", so der 59-Jährige, der bei der Trennung sogar weinte.
Dabei betonte Struth zum Bayern-Transfer einige Jahre zuvor: "Ich hatte schon bei Marios Wechsel zum FC Bayern ein Scheiß-Gefühl, und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es diesen Transfer nicht gegeben." Seit Ende 2021 wird Götze wieder von Struth vertreten, der Mittelfeldspieler kehrte damals zu dessen Berateragentur zurück.
- Getty Images
Mario Götzes Leistungsdaten für den FC Bayern München
- Zeitraum: 2013 bis 2016
- Einsätze: 114
- Tore: 36
- Assists: 24
- Titel mit dem FC Bayern: 3x Deutscher Meister, 2x DFB-Pokalsieger, 1x Klub-Weltmeister, 1x UEFA-Supercup-Sieger