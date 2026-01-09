"Die Wahrheit tut immer weh!" Ein einstiger DFB-Hoffnungsträger mit über 80 Torvorlagen ist an seinem Tiefpunkt angelangt

Nach einem zumindest persönlich und trotz einer einmonatigen Verletzungspause guten ersten Halbjahr verpflichtete die Eintracht ihn für zwei Millionen Euro fest. Doch anders als Oliver Glasner, den es zu Crystal Palace zog, war er unter dessen Nachfolger Dino Toppmöller plötzlich zumindest international außen vor. Für den Conference-League-Kader nominierte Toppmöller Max nicht, obwohl er in der Bundesliga regelmäßig, aber nicht überzeugend spielte. Aus Toppmöllers Trainerteam wurde er öffentlich angezählt.

Er nahm sich einen Mentaltrainer, arbeitete an seiner angeknacksten Psyche und sich selbst zurück in die Gunst von Toppmöller. "Das Wichtigste war, mal mit jemandem zu sprechen, der nicht im engsten Kreis ist. Der einem nicht die Hand auf die Schulter legt und sagt: Vielleicht sind doch die anderen schuld und nicht du. Die Wahrheit tut immer weh", sagte er über seine damalige Verfassung.

Satt sei er gewesen, weil er bei der PSV alle seine Ziele erreicht habe. "Ich wollte unbedingt im Europapokal spielen, ich wollte unbedingt für die Nationalmannschaft spielen, ich wollte unbedingt um Titel spielen", erklärte er. All das hatte er schon in Eindhoven geschafft, mit der PSV immerhin den Pokal und zweimal den Superpokal gewonnen. Mit dem Mentaltrainer habe er seine "innere Gier" wieder angekurbelt.

Der kurzfristige Lohn mit der Rückkehr in den Europapokalkader zur K.o.-Phase stellte sich ein, der langfristige jedoch nicht. In sechs der letzten zehn Ligaspiele saß Max die gesamte Spieldauer auf der Bank. Der "Riesentraum" von der Heim-EM war da schon längst kein Thema mehr. Ein Rückschlag zu viel für den Silbermedaillengewinner von 2016 mit der deutschen Olympia-Auswahl.