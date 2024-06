Lionel Messi glaubt nicht daran, dass er ein drittes Mal auf Klubebene mit Neymar zusammenspielt.

Lionel Messi hat sich zurückhaltend geäußert, was einen möglichen Transfer seines Ex-Mannschaftskameraden Neymar zu Inter Miami in die MLS angeht. Entsprechende Spekulationen um den Angreifer Al-Hilals waren in den vergangenen Monaten aufgekommen, Messi aber ist skeptisch.