Die EM hat bisher vor allem zwei jungen Supertalenten eine Bühne geboten, um sich dem Weltpublikum vorzustellen.

Selbst in der heutigen Zeit, wenn man jede Liga der Welt schauen kann, gibt es für die jungen Superstars nichts Besseres als ein großes internationales Turnier, um sich auf das Radar der Fußballfans in der ganzen Welt zu spielen.

Ein perfektes Beispiel dafür ist Lamine Yamal: Schon seit längerem ist klar, dass der 16-Jährige etwas ganz Besonderes ist. Doch wenn man kein Fan des FC Barcelona ist oder den europäischen Fußball wenig verfolgt, hatte man noch nicht das Vergnügen, das Wunderkind live zaubern zu sehen. Das hat sich am vergangenen Samstag bei der EM geändert.

Auf seiner wohl bislang größten Bühne schüttelte Yamal den Druck, der jüngste Spieler aller EM-Endrunden zu sein, schnell ab. Er war gegen Kroatien immer ein Unruheherd und krönte seine beeindruckende Leistung in der ersten Halbzeit, als er Dani Carvajal mit einer perfekten Flanke in Szene setzte. Einen Teamkollegen, der tatsächlich doppelt so alt ist wie er selbst.