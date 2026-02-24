Die Verhandlungen sollen schon laufen! FC Bayern arbeitet offenbar an neuem Deal mit Lennart Karl

Karl hatte erst vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, der sich an seinem 18. Geburtstag am Sonntag per Klausel automatisch um ein Jahr bis 2029 verlängert hat. Mit einer noch längeren Ausdehnung würden die Münchner mögliche Avancen anderer Topklubs - wie beispielsweise Real Madrid - vorbeugen.

Mitte Januar hatte Karl für Aufsehen gesorgt, als er bei einem Fanklub-Besuch Real Madrid als sein Traumziel für die Zukunft ausrief. "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein."