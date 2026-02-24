Das berichtete der italienische Transfer-Journalist Fabrizio Romano in seiner YouTube-Show am Montag. Demnach geht es um einen neuen Vertrag bis 2031 samt Gehaltserhöhung. Von diesen grundsätzlichen Plänen hatte die Sport Bild bereits im Januar berichtet, nun scheinen sie tatsächlich umgesetzt zu werden. Die Rede war damals von einem neuen Salär zwischen fünf und sieben Millionen Euro.
Die Verhandlungen sollen schon laufen! FC Bayern arbeitet offenbar an neuem Deal mit Lennart Karl
Karl hatte erst vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, der sich an seinem 18. Geburtstag am Sonntag per Klausel automatisch um ein Jahr bis 2029 verlängert hat. Mit einer noch längeren Ausdehnung würden die Münchner mögliche Avancen anderer Topklubs - wie beispielsweise Real Madrid - vorbeugen.
Mitte Januar hatte Karl für Aufsehen gesorgt, als er bei einem Fanklub-Besuch Real Madrid als sein Traumziel für die Zukunft ausrief. "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein."
FC Bayern: Lennart Karl erlebte nach der Winterpause eine Formdelle
Karl hatte in der Hinrunde einen rasanten Aufstieg hingelegt, erlebte nach der Winterpause aber eine kleine Formdelle. In zwei der vergangenen drei Pflichtspielen kam der er gar nicht zum Einsatz, so auch am Samstag beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Dazwischen zeigte er beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen aber eine ansprechende Leistung samt Assist. Insgesamt verzeichnete der Offensivspieler in dieser Saison in 31 Einsätzen sieben Tore und vier Vorlagen.
Beraten wird Karl vom ehemaligen DFB-Kapitän Michael Ballack. "Es passt seit dem ersten Eindruck perfekt. Er gibt Tipps, ich kann von ihm lernen", sagte Karl neulich in einem Interview mit dem Kicker. "Ich würde sagen, wie bei meinem Vater gilt: Wenn etwas nicht so gut geklappt hat, meldet er sich, wenn etwas gut geklappt hat, dann nicht. Wir reden schon oft miteinander."
