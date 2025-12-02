Ginge es nach Manuel Neuer, stünde dessen Nachfolger beim FC Bayern bereits fest. Laut dem Torhüter des FCB habe sein Backup Jonas Urbig alle Anlagen, um irgendwann seine Rolle zu übernehmen.
"Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von mir": Manuel Neuer benennt seinen Nachfolger beim FC Bayern München
"Es macht sehr viel Spaß, in unserer Torwartgruppe zusammenzuarbeiten. Es ist für ihn kein Problem, dass er meine Nachfolge antreten kann und wird", prognostizierte Neuer jüngst überraschend offen bei Sky. "Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von Sven (Ulreich, Anm. d. Red.) und von mir. Wir sind ein gutes Team." Indirekt räumte Neuer dadurch den anderen vereinsinternen Kandidaten wie Alexander Nübel (ausgeliehen an VfB Stuttgart) oder Daniel Peretz (ausgeliehen an den Hamburger SV) eher geringere Chancen ein.
"Er hat in den Spielen schon gezeigt, dass er es kann, und das wird er noch weiter tun", ist sich Neuer bezüglich der Fähigkeiten Urbigs bewusst. "Wir supporten uns tagtäglich, wir versuchen immer, an unsere Grenze zu gehen, damit man die Latte auch ein wenig höher hängt."
Hinsichtlich seiner eigenen Zukunft wurde Neuer dagegen nicht so konkret. "Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 bei Sky.
Manuel Neuer: "Wir können so viel erreichen können mit der Mannschaft"
Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte sich zuletzt ebenfalls verhalten zu dieser gewichtigen Personalie geäußert. "Manu wird im März 40 Jahre alt, die Gespräche über seine Zukunft führen wir danach", sagte Eberl Ende November. Neuers Vertrag läuft am Saisonende aus, seit 2011 spielt er bereits für die Münchner.
Zugleich hatte sich Eberl für ein Comeback des Keepers im Nationalteam bei der WM im kommenden Sommer ausgesprochen. Neuer, der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, hielt sich hierzu am Montag ebenfalls bedeckt. "Ich konzentriere mich auf den Klub und will hier meine Leistung zeigen. Das ist für mich das Entscheidende, weil wir hier auch so viel erreichen können mit der Mannschaft", sagte der gebürtige Gelsenkirchener.
Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ist derzeit die Nummer eins im deutschen Tor, der etatmäßige Stammkeeper Marc-André ter Stegen hat beim FC Barcelona nach langer Verletzung erst am Montag das Teamtraining aufgenommen. Bei den Katalanen hat der Kapitän und Großverdiener allerdings kaum mehr eine Zukunft. Bundestrainer Julian Nagelsmann verlangt indes, dass der langjährige Neuer-Ersatzmann im Verein spielen muss, um bei der WM die Nummer eins zu sein.
Manuel Neuer: Leistungsdaten in der Saison 2025/2026
- Einsätze: 16
- Gegentore: 15
- Spiele ohne Gegentor: 6