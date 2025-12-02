"Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von mir": Manuel Neuer benennt seinen Nachfolger beim FC Bayern München

"Es macht sehr viel Spaß, in unserer Torwartgruppe zusammenzuarbeiten. Es ist für ihn kein Problem, dass er meine Nachfolge antreten kann und wird", prognostizierte Neuer jüngst überraschend offen bei Sky. "Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von Sven (Ulreich, Anm. d. Red.) und von mir. Wir sind ein gutes Team." Indirekt räumte Neuer dadurch den anderen vereinsinternen Kandidaten wie Alexander Nübel (ausgeliehen an VfB Stuttgart) oder Daniel Peretz (ausgeliehen an den Hamburger SV) eher geringere Chancen ein.

"Er hat in den Spielen schon gezeigt, dass er es kann, und das wird er noch weiter tun", ist sich Neuer bezüglich der Fähigkeiten Urbigs bewusst. "Wir supporten uns tagtäglich, wir versuchen immer, an unsere Grenze zu gehen, damit man die Latte auch ein wenig höher hängt."

Hinsichtlich seiner eigenen Zukunft wurde Neuer dagegen nicht so konkret. "Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 bei Sky.