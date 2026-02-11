Die Uhr tickt für Arne Slot: Liverpools Endspurt lässt die Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten Fünf und den Job des Trainers am seidenen Faden hängen.

Darüber hinaus ist es höchst fragwürdig, ob die Tatsache, dass Liverpool nach einer peinlich passiven ersten Halbzeit gegen eine weit von ihrer Bestform entfernte Mannschaft von City das Spiel an sich gerissen hat, als Fortschritt gewertet werden sollte. Schließlich haben die Reds in der laufenden Saison schon mehrfach gute Leistungen gezeigt. Was wir noch erwarten, ist eine komplette Leistung in der Premier League, ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass der Meister der letzten Saison auch in einer immer intensiveren Liga weiterhin in der Lage ist, regelmäßig Spiele zu gewinnen.

Slot sagt, dass sie „auf einem guten Weg“ sind, aber den Reds läuft schnell die Zeit – und die Spiele – davon, um ihre Saison noch zu retten. Mit nur noch 13 ausstehenden Spielen in der Saison 2025/26 liegt Liverpool auf dem sechsten Tabellenplatz, fünf Punkte hinter Chelsea auf Platz fünf und einen weiteren Punkt hinter Manchester United auf Platz vier.

Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch sagt, er sei „zuversichtlich“, dass die Reds sich für die Champions League der nächsten Saison qualifizieren werden. „Es ist eine schwierige Situation, aber ich mache mir keine großen Sorgen“, sagte der Niederländer, „denn ich weiß, welche Qualität wir haben.“

Allerdings dürfte es schwer fallen, einen Liverpool-Fan zu finden, der auch nur annähernd so optimistisch ist, dass Slots Mannschaft den Sprung zurück in die Top 5 schaffen wird – und das aus einer Vielzahl von Gründen.