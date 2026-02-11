Goal.com
Die Uhr tickt für Arne Slot: Liverpools Endspurt lässt die Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten Fünf und den Job des Trainers am seidenen Faden hängen.

Am Sonntag verlor Liverpool in Anfield zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Manchester City. Arne Slot betonte nach der 2:1-Niederlage, dass „die Verbesserung“ seiner Mannschaft seit der demoralisierenden 0:3-Klatsche im Etihad-Stadion im November „für alle sichtbar“ sei, und in der zweiten Halbzeit gab es sicherlich einige positive Anzeichen – aber dennoch kam es in der Schlussphase zu einem mittlerweile fast schon gewohnten Einbruch.

Darüber hinaus ist es höchst fragwürdig, ob die Tatsache, dass Liverpool nach einer peinlich passiven ersten Halbzeit gegen eine weit von ihrer Bestform entfernte Mannschaft von City das Spiel an sich gerissen hat, als Fortschritt gewertet werden sollte. Schließlich haben die Reds in der laufenden Saison schon mehrfach gute Leistungen gezeigt. Was wir noch erwarten, ist eine komplette Leistung in der Premier League, ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass der Meister der letzten Saison auch in einer immer intensiveren Liga weiterhin in der Lage ist, regelmäßig Spiele zu gewinnen.

Slot sagt, dass sie „auf einem guten Weg“ sind, aber den Reds läuft schnell die Zeit – und die Spiele – davon, um ihre Saison noch zu retten. Mit nur noch 13 ausstehenden Spielen in der Saison 2025/26 liegt Liverpool auf dem sechsten Tabellenplatz, fünf Punkte hinter Chelsea auf Platz fünf und einen weiteren Punkt hinter Manchester United auf Platz vier.

Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch sagt, er sei „zuversichtlich“, dass die Reds sich für die Champions League der nächsten Saison qualifizieren werden. „Es ist eine schwierige Situation, aber ich mache mir keine großen Sorgen“, sagte der Niederländer, „denn ich weiß, welche Qualität wir haben.“

Allerdings dürfte es schwer fallen, einen Liverpool-Fan zu finden, der auch nur annähernd so optimistisch ist, dass Slots Mannschaft den Sprung zurück in die Top 5 schaffen wird – und das aus einer Vielzahl von Gründen.

    Weiche Leuchten...

    Gravenberch räumte ein, dass Liverpool einfach „anfangen muss, Spiele zu gewinnen“ – aber genau damit haben die Reds die ganze Saison über zu kämpfen, insbesondere seit Jahresbeginn.

    Auf dem Papier hat Slots Mannschaft bis zur Länderspielpause im März eine Reihe leichter Spiele vor sich: gegen Sunderland (auswärts), Nottingham Forest (a), West Ham (heim), Wolves (a), Tottenham (h) und Brighton (a). Der Aufsteiger Sunderland ist der höchstplatzierte dieser sechs Mannschaften im Mittelfeld, daher muss das Mindestziel einfach 14 Punkte aus den nächsten sechs Spielen sein, denn vier Siege und zwei Unentschieden würden Liverpool nach 29 Spieltagen auf 53 Punkte bringen – und damit zurück in den Kampf um die Top 5 vor den letzten sieben Spielen, darunter drei aufeinanderfolgende, möglicherweise entscheidende Duelle gegen Manchester United (a), Chelsea (H) und Aston Villa (A) im Mai.

    Sechsundsechzig Punkte reichten in den letzten beiden Premier-League-Spielzeiten jeweils für den fünften Platz (obwohl Newcastle sich im letzten Jahr nur aufgrund der Tordifferenz für die Champions League qualifizieren konnte), was bedeutet, dass die Reds mindestens 27 Punkte aus den verbleibenden 39 möglichen Punkten holen müssen – und das wäre für eine Meistermannschaft normalerweise keine allzu große Herausforderung.

    Das Problem ist jedoch, dass United und Chelsea seit der Entlassung ihrer jeweiligen Trainer vor etwas mehr als einem Monat wieder zu ihrer Form zurückgefunden haben, während Liverpool noch darauf wartet, dass sich die Entscheidung, an Slot festzuhalten, auszahlt.

    Wo ist die Verbesserung?

    Liverpool hatte nach der letzten Länderspielpause eine goldene Gelegenheit, seine Saison wieder in Gang zu bringen, beginnend mit dem Besuch des vom Abstieg bedrohten Nottingham Forest am 22. November, doch Slots Mannschaft kapitulierte nach dem ersten Gegentor (natürlich nach einer Standardsituation) und kassierte eine demütigende 3:0-Niederlage.

    Die Reds verloren zwei Monate lang kein weiteres Spiel, aber es war die wenig überzeugendste ungeschlagene Serie in der Geschichte der Premier League, denn der Titelverteidiger spielte zwischen dem 30. November und dem 17. Januar sechs seiner zehn Spiele unentschieden. Der einzige positive Punkt wurde im Emirates Stadium geholt, während selbst drei ihrer vier Siege gegen Brighton, Spurs und Wolves schmerzlich unbeeindruckend waren.

    Es war daher etwas befremdlich, Slot sowohl nach dem Spiel gegen City als auch vor der Reise nach Sunderland am Mittwochvon Verbesserungen sprechen zu hören , da Liverpool 2026 nur eines seiner sieben Ligaspiele gewinnen konnte. Dabei hatten sie auch keine besonders schwierigen Gegner, denn die Merseysiders holten nur drei Punkte aus den Spielen gegen Leeds, Fulham, Burnley und Bournemouth.

    Es gibt also kaum einen Grund zu der Annahme, dass Liverpool plötzlich anfangen wird, Mannschaften mit tiefem Block zu besiegen – insbesondere nicht Sunderland, das in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel verloren hat.

    Salahs Formtief

    Natürlich gibt die produktive Partnerschaft zwischen Hugo Ekitike und Florian Wirtz Anlass zu Optimismus, zumindest was die Zukunft angeht, aber das Problem ist, dass Mohamed Salah derzeit von vergangenen Erfolgen zehrt. Nachdem er Liverpool mit einer Saison für die Ewigkeit zu seinem zweiten Premier-League-Titel geführt hatte, hat Salah einen schockierenden Formtief vor dem Tor erlebt, der Slots Mannschaft ihre effektivste Offensivwaffe geraubt hat.

    Von außen betrachtet ist es schwer zu sagen, wer dafür verantwortlich ist, dass der 33-Jährige in 17 Ligaspielen nur vier Tore erzielt hat (seine schlechteste Bilanz zu diesem Zeitpunkt einer Saison seit seiner Zeit in der Serie A vor mehr als einem Jahrzehnt) – denn er ist nicht über Nacht zu einem durchschnittlichen Spieler geworden. Das Alter holt alle Spieler irgendwann ein, aber der Fußball hat ihn am Ende der letzten Saison nicht plötzlich verlassen.

    Salah argumentierte bekanntlich, dass er zum Sündenbock gemacht wurde, als er im November aus der Mannschaft genommen wurde, während Slot darauf verweisen konnte, dass der Ägypter nicht mehr die Zahlen vorweisen konnte, die erforderlich waren, um die geniale Reduzierung seiner Defensivaufgaben in der letzten Saison zu rechtfertigen.

    Sicher ist nur, dass Slot dringend einen Weg finden muss, Salah wieder zu seiner Bestform zu verhelfen, denn Liverpool hat derzeit keinen anderen Spieler im Kader, der 30 Tore pro Saison schießt.

    Ekitike mag sich besser als erwartet entwickeln, und Wirtz hat in den letzten Wochen seine Leistung gesteigert, aber abgesehen von vielleicht Dominik Szoboszlai und seinen Standardsituationen hilft niemand sonst dabei, die Lücke zu schließen, was dazu führt, dass die Reds so viele der knappen Spiele verlieren oder unentschieden spielen, die Salah in der letzten Saison entschieden hat.

    Die Lücke von Diaz nicht füllen können

    Eine weitere Folge von Salahs Schwierigkeiten ist, dass Luis Diaz mehr vermisst wird, als man sich jemals hätte vorstellen können, da Cody Gakpo kläglich daran gescheitert ist, die Lücke zu füllen, die der Kolumbianer hinterlassen hat.

    Liverpool war zweifellos gezwungen, Diaz zu verkaufen. Der Flügelspieler wollte schon lange vor seinem endgültigen Wechsel zum FC Bayern München den Verein verlassen – und selbst seine herausragende Rolle beim 20. Meistertitel, mit dem der Verein einen neuen Rekord aufstellte, konnte seine Meinung nicht ändern. Richard Hughes & Co. waren daher der Meinung, dass 75 Millionen Euro (65 Millionen Pfund/89 Millionen Dollar) ein angemessener Preis für einen 28-Jährigen (wie er damals war) waren, der den Verein verlassen wollte – und das mit einer gewissen Berechtigung.

    Die Reds hatten auch größtes Vertrauen in Gakpo, dass er seine gute Form (18 Tore in allen Wettbewerben) fortsetzen würde, nachdem er in der vergangenen Saison von Slot auf seine bevorzugte Position auf dem linken Flügel versetzt worden war. Leider erlebt der Niederländer einen noch dramatischeren Formtief als viele seiner Teamkollegen und ist daher aufgrund seiner ärgerlichen Angewohnheit, ständig auf seinen rechten Fuß auszuweichen – mit wenig Erfolg –, zu einer Art Blitzableiter für die Frustration der Fans geworden.

    Vor diesem Hintergrund hätten die Entscheidungsträger von Liverpool wirklich darauf verzichten können, dass Diaz am selben Abend, an dem Gakpo Anfield mit einer weiteren furchtbar ineffektiven Leistung gegen City in Raserei versetzte, einen Hattrick für Bayern München erzielte.

    Schwächen der Mannschaft offenbart

    Gakpo wird auch als Knüppel benutzt, um Slot dafür zu kritisieren, dass er weiterhin seinen formschwachen Landsmann aufstellt, aber der Trainer würde argumentieren, dass er keine andere Wahl hat, da Federico Chiesa die wenigen Einsätze, die er bekommen hat, nicht optimal genutzt hat (obwohl, wessen Schuld ist das?) und Rio Ngumoha erst 17 Jahre alt ist.

    Es gibt sicherlich sehr gute Argumente dafür, dass Slots Kader in mehreren Bereichen unterbesetzt ist, was nach einer beispiellosen Sommer-Transferoffensive seltsam erscheint – und doch am Sonntag offensichtlich war.

    Slot hatte so wenig Vertrauen in seine Einwechselspieler, dass er Curtis Jones erst sechs Minuten vor Schluss einwechselte und Chiesa erst in der Nachspielzeit, als sein Team bereits mit 2:1 zurücklag. Pep Guardiola hingegen hatte die Qual der Wahl und konnte zwei Spieler aufstellen, die Liverpool hätte verpflichten können – und sogar hätte verpflichten sollen: Marc Guehi und Antoine Semenyo. Außerdem brachte er Ruben Dias, Nathan Ake und Rayan Cherki und ließ vor allem Phil Foden, Tijjani Reijnders und Nico Gonzalez während des gesamten Spiels auf der Bank.

    Slot kann von einer solchen Spielerdecke nur träumen, während Liverpool aufgrund der Sperre von Szoboszlai für das Spiel gegen City und der Tatsache, dass der Trainer den armen Calvin Ramsay offensichtlich überhaupt nicht schätzt, wohl oder übel einen weiteren Mittelfeldspieler als Rechtsverteidiger gegen Sunderland aufstellen muss – höchstwahrscheinlich Jones.

    Natürlich könnte man es als unglücklich bezeichnen, dass Conor Bradley und Jeremie Frimpong gleichzeitig verletzt ausfallen, und Slot hat viel über Liverpools Pech gesprochen, aber dass der Ire nicht fit bleiben kann, ist seit einiger Zeit allgemein bekannt – und dasselbe gilt für Joe Gomez, der offenbar nicht in der Lage ist, mehr als ein paar Spiele alle paar Monate zu bestreiten.

    Das Rekrutierungsteam der Reds hat daher eine Menge zu verantworten, denn trotz Ausgaben von fast einer halben Milliarde Pfund im letzten Sommer ist der aktuelle Kader nicht ausreichend ausgestattet, um die Ligasaison erfolgreich zu beenden und gleichzeitig in der FA Cup oder der Champions League weit zu kommen – und keine noch so optimistischen Rundtischgespräche mit Slot, Hughes und Billy Hogan werden die Fans vom Gegenteil überzeugen können. Tatsächlich räumte Slot am Dienstag gegenüber der Presse ein, dass Liverpool nicht in der Lage ist, zweimal pro Woche zu spielen.

    Körperlich und geistig zu kämpfen haben

    Jamie Carragher argumentierte nach der Niederlage am Sonntag, die nach einer Woche Pause in letzter Minute zustande kam, dass Liverpool diese Saison nur dann zu etwas „Besonderem” machen kann, wenn es den siebten Europapokal gewinnt, und es lässt sich nicht leugnen, dass Slots Mannschaft besser für den kontinentalen Wettbewerb geeignet ist als für die strapaziöse Premier League. Die Probleme der Reds sind jedoch nicht nur physischer Natur, sondern eindeutig auch psychologischer Art. Die einst mental starken Spieler sind nun besorgniserregend willensschwach und neigen dazu, unter großem Druck zusammenzubrechen – was durch die Tatsache verdeutlicht wird, dass sie bereits den Rekord für die meisten Gegentore in der Nachspielzeit in einer einzigen Premier-League-Saison (vier) eingestellt haben.

    Angesichts der Tatsache, dass noch 13 Spiele zu absolvieren sind, wäre es sicherlich keine Überraschung, wenn die Reds diesen unerwünschten Rekord endgültig für sich beanspruchen würden. Wie Slot zugab, ist Liverpool nun an einem Punkt angelangt, an dem man fast schon damit rechnet, in letzter Minute zu verlieren – was sowohl traurig als auch besorgniserregend ist.

    „Die Anzahl der Gegentore, die wir in der Nachspielzeit kassiert haben, ist weitaus höher als üblich. Ist das Pech oder sind wir selbst schuld?“ , fragte sich der ehemalige Trainer von Feyenoord. „Ich habe viele verschiedene Dinge ausprobiert, ich habe defensive Auswechslungen vorgenommen und der Ball ging rein, ich habe weiterhin mit denselben Spielern gespielt und der Ball ging rein, also haben wir viel versucht. Ich kann sagen, dass wir kein Glück hatten, das ist definitiv wahr. Ist es dann Pech oder Teil unserer Identität? Das werden wir in den nächsten drei bis vier Monaten herausfinden.“

    Im Grunde genommen verliert Liverpool das Vertrauen in sich selbst, ist sich nicht mehr sicher, wer es ist, und diese unglückliche Identitätskrise könnte den Verein den Platz in der Champions League kosten – was Slot am Dienstag als inakzeptabel bezeichnete.

    Zugegeben, ihre fünf größten Rivalen sind bei weitem nicht fehlerfrei, wie die Ergebnisse vom Dienstagabend gezeigt haben. Dennoch bleiben sowohl United als auch Chelsea unter ihren neuen Trainern ungeschlagen, und obwohl Unai Emerys von Verletzungen geplagter FC Aston Villa nicht mehr auf einen überraschenden Titelgewinn hofft, sondern nervös über die Schulter schaut, liegt er acht Punkte vor Liverpool – was derzeit wie eine unüberbrückbare Lücke für eine Mannschaft aussieht, die in dieser Saison durchschnittlich 1,52 Punkte pro Spiel erzielt und damit auf Kurs ist, mit nur 59 Punkten abzuschließen.

    Die sehr reale Befürchtung für die Fans in Anfield ist daher, dass die Reds, wenn sie in den nächsten sechs Wochen nicht plötzlich ihr Selbstvertrauen aus der letzten Saison wiederfinden, bis Mai so weit hinter Villa, United und Chelsea zurückliegen werden, dass die direkten Duelle keine Rolle mehr spielen werden.

    Es gibt also wirklich keinen Spielraum mehr für Fehler. „Wir müssen nahezu perfekt sein“, räumte Slot am Vorabend des Spiels gegen Sunderland ein. Das erscheint jedoch unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass selbst Spieler wie Virgil van Dijk und Alisson Becker derzeit unglaublich kostspielige Fehler in der Abwehr machen. Natürlich kann der Trainer kaum für individuelle Fehler verantwortlich gemacht werden, aber obwohl er darauf besteht, dass sich die Gesamtleistung von Liverpool verbessert hat, sind die Ergebnisse nicht besser geworden, und wie er selbst zugibt, lügt die Tabelle nie.

    „Sie ist immer der wichtigste Spiegel dafür, wo man steht“, sagte Slot am Sonntag, und Liverpool steht derzeit in großen Schwierigkeiten. Die Qualifikation für die Champions League steht auf dem Spiel – ebenso wie der Job des Trainers.

