Die Uhr tickt für Arne Slot: Liverpools Endspurt lässt die Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten Fünf und den Job des Trainers am seidenen Faden hängen.

Jamie Carragher argumentierte nach der Niederlage am Sonntag, die nach einer Woche Pause in letzter Minute zustande kam, dass Liverpool diese Saison nur dann zu etwas „Besonderem” machen kann, wenn es den siebten Europapokal gewinnt, und es lässt sich nicht leugnen, dass Slots Mannschaft besser für den kontinentalen Wettbewerb geeignet ist als für die strapaziöse Premier League. Die Probleme der Reds sind jedoch nicht nur physischer Natur, sondern eindeutig auch psychologischer Art. Die einst mental starken Spieler sind nun besorgniserregend willensschwach und neigen dazu, unter großem Druck zusammenzubrechen – was durch die Tatsache verdeutlicht wird, dass sie bereits den Rekord für die meisten Gegentore in der Nachspielzeit in einer einzigen Premier-League-Saison (vier) eingestellt haben.
Angesichts der Tatsache, dass noch 13 Spiele zu absolvieren sind, wäre es sicherlich keine Überraschung, wenn die Reds diesen unerwünschten Rekord endgültig für sich beanspruchen würden. Wie Slot zugab, ist Liverpool nun an einem Punkt angelangt, an dem man fast schon damit rechnet, in letzter Minute zu verlieren – was sowohl traurig als auch besorgniserregend ist.
„Die Anzahl der Gegentore, die wir in der Nachspielzeit kassiert haben, ist weitaus höher als üblich. Ist das Pech oder sind wir selbst schuld?“ , fragte sich der ehemalige Trainer von Feyenoord. „Ich habe viele verschiedene Dinge ausprobiert, ich habe defensive Auswechslungen vorgenommen und der Ball ging rein, ich habe weiterhin mit denselben Spielern gespielt und der Ball ging rein, also haben wir viel versucht. Ich kann sagen, dass wir kein Glück hatten, das ist definitiv wahr. Ist es dann Pech oder Teil unserer Identität? Das werden wir in den nächsten drei bis vier Monaten herausfinden.“
Im Grunde genommen verliert Liverpool das Vertrauen in sich selbst, ist sich nicht mehr sicher, wer es ist, und diese unglückliche Identitätskrise könnte den Verein den Platz in der Champions League kosten – was Slot am Dienstag als inakzeptabel bezeichnete.
Zugegeben, ihre fünf größten Rivalen sind bei weitem nicht fehlerfrei, wie die Ergebnisse vom Dienstagabend gezeigt haben. Dennoch bleiben sowohl United als auch Chelsea unter ihren neuen Trainern ungeschlagen, und obwohl Unai Emerys von Verletzungen geplagter FC Aston Villa nicht mehr auf einen überraschenden Titelgewinn hofft, sondern nervös über die Schulter schaut, liegt er acht Punkte vor Liverpool – was derzeit wie eine unüberbrückbare Lücke für eine Mannschaft aussieht, die in dieser Saison durchschnittlich 1,52 Punkte pro Spiel erzielt und damit auf Kurs ist, mit nur 59 Punkten abzuschließen.
Die sehr reale Befürchtung für die Fans in Anfield ist daher, dass die Reds, wenn sie in den nächsten sechs Wochen nicht plötzlich ihr Selbstvertrauen aus der letzten Saison wiederfinden, bis Mai so weit hinter Villa, United und Chelsea zurückliegen werden, dass die direkten Duelle keine Rolle mehr spielen werden.
Es gibt also wirklich keinen Spielraum mehr für Fehler. „Wir müssen nahezu perfekt sein“, räumte Slot am Vorabend des Spiels gegen Sunderland ein. Das erscheint jedoch unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass selbst Spieler wie Virgil van Dijk und Alisson Becker derzeit unglaublich kostspielige Fehler in der Abwehr machen. Natürlich kann der Trainer kaum für individuelle Fehler verantwortlich gemacht werden, aber obwohl er darauf besteht, dass sich die Gesamtleistung von Liverpool verbessert hat, sind die Ergebnisse nicht besser geworden, und wie er selbst zugibt, lügt die Tabelle nie.
„Sie ist immer der wichtigste Spiegel dafür, wo man steht“, sagte Slot am Sonntag, und Liverpool steht derzeit in großen Schwierigkeiten. Die Qualifikation für die Champions League steht auf dem Spiel – ebenso wie der Job des Trainers.