Die Transferaktivitäten von Man Utd im Januar waren genau das, was die Red Devils brauchten, um in der Frauen-Champions-League eine Gefahr darzustellen.

Der Januar war noch nicht einmal angebrochen, als der Verein die Verpflichtung von Hanna Lundkvist und Lea Schuller sowie eine bemerkenswerte Vertragsverlängerung für Hinata Miyazawa bekannt gab. Einige Wochen später stieß Ellen Wangerheim, die im vergangenen Sommer angeblich das Interesse von Chelsea und Manchester City geweckt hatte, zu ihnen und entschied sich für die Red Devils als nächsten Schritt in ihrer vielversprechenden Karriere. Alle drei haben einen soliden Start in England hingelegt und Marc Skinners Mannschaft dabei geholfen, die ersten sechs Spiele im Jahr 2026 ungeschlagen zu bleiben.
Jetzt wird sich diese zusätzliche Tiefe jedoch wirklich auszahlen. Am Donnerstag reist United nach Spanien, um im Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Atlético Madrid anzutreten. Es ist das zweite von fünf wichtigen Spielen in nur 16 Tagen für eine Mannschaft, die vor der Winterpause mit kurzen Spielpausen zu kämpfen hatte.
Theoretisch sollte sich ihre Lage nach den Investitionen im Januar zweifellos verbessern, insbesondere aufgrund der Auswirkungen dieser Transfers auf die ohnehin schon gefährliche Offensive von United.