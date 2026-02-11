Goal.com
Die Transferaktivitäten von Man Utd im Januar waren genau das, was die Red Devils brauchten, um in der Frauen-Champions-League eine Gefahr darzustellen.

Manchester United musste im Januar einfach handeln. Die Red Devils hatten einen wunderbaren Start in die Saison 2025/26 hingelegt, sich vor allem zum ersten Mal für die Frauen-Champions-League qualifiziert und sich dann noch einen Schritt weiter vorgearbeitet, indem sie sich für die K.o.-Runde dieses Monats qualifiziert hatten. Aber wenn sie gegen die Besten Europas und an der Spitze der nationalen Wettbewerbe mithalten wollten, brauchten sie mehr in ihrem Kader – und genau diesen Ansatz verfolgte United.

Der Januar war noch nicht einmal angebrochen, als der Verein die Verpflichtung von Hanna Lundkvist und Lea Schuller sowie eine bemerkenswerte Vertragsverlängerung für Hinata Miyazawa bekannt gab. Einige Wochen später stieß Ellen Wangerheim, die im vergangenen Sommer angeblich das Interesse von Chelsea und Manchester City geweckt hatte, zu ihnen und entschied sich für die Red Devils als nächsten Schritt in ihrer vielversprechenden Karriere. Alle drei haben einen soliden Start in England hingelegt und Marc Skinners Mannschaft dabei geholfen, die ersten sechs Spiele im Jahr 2026 ungeschlagen zu bleiben.

Jetzt wird sich diese zusätzliche Tiefe jedoch wirklich auszahlen. Am Donnerstag reist United nach Spanien, um im Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Atlético Madrid anzutreten. Es ist das zweite von fünf wichtigen Spielen in nur 16 Tagen für eine Mannschaft, die vor der Winterpause mit kurzen Spielpausen zu kämpfen hatte.

Theoretisch sollte sich ihre Lage nach den Investitionen im Januar zweifellos verbessern, insbesondere aufgrund der Auswirkungen dieser Transfers auf die ohnehin schon gefährliche Offensive von United.

    Kleine Truppe

    United beeindruckte zeitweise in der Gruppenphase der Champions League, als es Atlético trotz einer numerischen Unterlegenheit von 10 Spielern besiegte, eine talentierte – wenn auch enttäuschende – Mannschaft von Paris Saint-Germain im Old Trafford schlug und am letzten Spieltag in Turin einen soliden Sieg gegen Juventus errang, um sich den sechsten Platz in der Endtabelle und damit die Setzposition für die Auslosung der K.o.-Runde zu sichern.

    Diese Leistung war umso beeindruckender, als United zu dieser Zeit mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte, wodurch die Bank der Red Devils regelmäßig deutlich leerer war als die vieler ihrer Gegner. Nur Twente setzte in der Ligaphase weniger Spieler ein als United, das ebenso viele Spieler einsetzte wie der belgische Underdog OH Leuven. Die anderen 15 Mannschaften im Wettbewerb setzten alle mehr Spieler ein als die Red Devils, darunter Valerenga, St. Pölten und Paris FC.

    Kurze Durchlaufzeiten

    Im November wurden die negativen Auswirkungen des dünnen Kaders auf die Fähigkeit von United, an vier Fronten zu bestehen, besonders deutlich. In vier Spielen innerhalb von zwölf Tagen musste United drei Niederlagen hinnehmen: gegen Aston Villa und Manchester City in der Women's Super League sowie gegen Wolfsburg in Europa. Dies fügte den Red Devils irreparablen Schaden in ihrem Kampf um den Meistertitel zu, da sie nun sieben Punkte hinter City an der Tabellenspitze liegen, nachdem sie vor der Niederlage gegen Villa nur einen Punkt hinter ihrem Lokalrivalen gelegen hatten.

    City qualifizierte sich nicht für die Champions League in dieser Saison, und diese Entlastung im Spielplan ist zumindest ein Grund dafür, dass die Mannschaft von Andree Jeglertz diesmal mit großem Vorsprung auf den WSL-Titel zusteuert. United hingegen wirkte müde und konnte aufgrund der Verletzungen, die Skinner weiter einschränkten, kaum rotieren. Er arbeitete bereits mit einem kleineren Kader als gewünscht, nachdem im Sommertransferfenster nicht genug Transfers getätigt worden waren, um diese Mannschaft für die Herausforderung von vier Wettbewerben zu rüsten.

    „Ich denke, wir brauchen einen größeren Kader. Daran habe ich keinen Zweifel“, sagte Skinner zu Beginn der Saison. „Ich denke, wir müssen den Kader in der Wintertransferperiode verstärken.“

    Das betonte er erneut im Dezember, als er seine Startelf für das Spiel gegen Lyon rotierte und seine Mannschaft mit 3:0 unterlag: „[Der Kader] braucht Unterstützung und er braucht Qualität. Ich möchte meinen Kader in keiner Weise herabsetzen. Ich liebe [die Spieler] und was sie leisten. Es geht nicht darum, sie zu ersetzen, sondern darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln.“

    Januar-Boost

    United hat dies nun zweifellos geschafft. Lundkvist, eine dynamische Außenverteidigerin, die von San Diego Wave kam, hat eine wichtige Position in der Aufstellung eingenommen und konkurriert mit Jayde Riviere. Riviere spielt einen energiegeladenen und actionreichen Stil, der sehr anspruchsvoll ist. Um während der gesamten Saison so effektiv wie möglich zu bleiben, ist es unerlässlich, dass sie sich mit einer anderen Spielerin in der Aufstellung abwechseln kann. Lundkvist selbst bringt ebenfalls viele Spitzenqualitäten mit, die sie bei United Red einbringen kann.

    Am auffälligsten – und potenziell am bedeutendsten – sind die Neuzugänge jedoch im Angriff. Schuller, einemit viel Erfahrung auf höchstem Niveau, kam nach 103 Toren in 180 Spielen für Bayern München und einer Bilanz von 54 Treffern in 82 Länderspielen für Deutschland, während die erst 21-jährige Wangerheim nach einer Saison mit 17 Toren in ihrer Heimat Schweden für eine Rekordsumme zum Verein kam, nachdem sie bei Hammarby sieben Vorlagen beigesteuert hatte, als der Verein in der Damallsvenskan den zweiten Platz belegte.

    Die Offensivkraft, die beide dieser Mannschaft verleihen können, wird anhand dieser Zahlen deutlich. Aber es ist die Vielfalt und Vielseitigkeit, die sie dem Angriff von United verleihen, die in den bevorstehenden wichtigen Spielen den Ausschlag geben kann.

    Zusätzliche Unvorhersehbarkeit

    Bereits 2026 haben wir gesehen, dass United mit diesen Neuzugängen im Angriff viel unberechenbarer geworden ist. Vor der Winterpause konnte man die Aufstellung der Red Devils fast immer genau vorhersagen. Höchstwahrscheinlich würde Ella Toone in der Rolle der Nummer 10 spielen, Jess Park würde eine freie Position auf der rechten Seite einnehmen, Melvine Malard würde auf der linken Seite spielen und Elisabeth Terland würde die Sturmspitze bilden.

    Als Fridolina Rolfo nach ihrer Ankunft aus Barcelona im Sommer ihre Fitness aufbaute, sorgte sie für etwas mehr Abwechslung, indem sie auf der linken Seite in den Angriff kam, um Malard zu ersetzen oder die Französin in die Rolle der Mittelstürmerin zu schieben, während Terland auf der Bank saß.

    Konsistenz in der Mannschaftsaufstellung ist gut. Sie ermöglicht es den Spielerinnen, eine gute Chemie und wichtige Beziehungen auf dem Spielfeld aufzubauen. Park und Toone beispielsweise arbeiteten in der ersten Saisonhälfte hervorragend zusammen, weil sie regelmäßig nebeneinander spielten und auch außerhalb des Spielfelds ein gutes Verhältnis zueinander hatten. Das kann jedoch zu einer gewissen Vorhersehbarkeit führen, und Skinner hatte nicht so viele Optionen, um dies zu vermeiden, wie es bei der Teilnahme an so vielen Wettbewerben auf Elite-Niveau notwendig wäre.

    Den Angriff vermischen

    Das hat sich seit Neujahr geändert. In den letzten sechs Spielen hat United noch nicht mit derselben Vierer-Sturmreihe begonnen und kann aus Malard, Park, Rolfo, Terland, Schuller, Wangerheim, Simi Awujo und Lisa Naalsund für diese Positionen auswählen, wobei Toone nächsten Monat nach ihrer Verletzungspause wieder zum Einsatz kommen wird.

    In dieser Zeit hat United 15 Tore erzielt, was einem Durchschnitt von 2,5 Toren pro Spiel entspricht und deutlich über dem Durchschnitt von 1,86 vor der Winterpause liegt. Natürlich sind die Ergebnisse dieses Jahres noch eine kleine Stichprobe, und der 5:0-Sieg von United gegen den Drittligisten Burnley im FA Cup verzerrt die Zahlen etwas, aber der Augenschein lässt auf eine zusätzliche Offensivkraft schließen, die mit jeder Woche gewachsen ist, seit Wangerheim und Schuller sich eingewöhnt haben.

    Zahlreiche Optionen

    Das bedeutet, dass es für die Gegner plötzlich schwieriger wird, sich auf United vorzubereiten, wenn die Saison sich dem Ende zuneigt. Park beispielsweise spielte in der ersten Saisonhälfte fast ausschließlich auf der rechten Seite; seit Jahresbeginn hat sie auf der rechten Seite, auf der linken Seite und in der Mitte gespielt. Im gleichen Zeitraum wurden drei verschiedene Spielerinnen in der Rolle der Nummer 10 eingesetzt, Malard spielte auf der rechten und der linken Seite, während Terland und Schuller jeweils drei Mal in der Startelf standen.

    Am Donnerstag trifft United auf Atlético, das sie in der Champions-League-Gruppenphase mit 1:0 besiegten, obwohl sie aufgrund einer umstrittenen roten Karte für Dominique Janssen den Großteil des Spiels mit nur 10 Spielerinnen bestreiten mussten. An diesem Tag stellte United eine Elf auf, in der Toone die Nummer 10 spielte, mit Malard und Rolfo auf beiden Seiten von Terland.

    Diesmal kann Atleti nur raten, wen Skinner für beide Spiele dieser Begegnung aufstellen wird, da United bereit ist, in der entscheidenden Phase der Saison für zusätzliche Unvorhersehbarkeit zu sorgen. Nachdem sie in der ersten Hälfte der Saison hart gearbeitet und manchmal gegen alle Widrigkeiten gekämpft haben, um sich für die letzten Monate in eine hervorragende Position zu bringen, könnte der offensive Schub durch die Transfers im Januar die Red Devils zu neuen Höhen führen.

