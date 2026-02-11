Die Transferaktivitäten von Man Utd im Januar waren genau das, was die Red Devils brauchten, um in der Frauen-Champions-League eine Gefahr darzustellen.

Im November wurden die negativen Auswirkungen des dünnen Kaders auf die Fähigkeit von United, an vier Fronten zu bestehen, besonders deutlich. In vier Spielen innerhalb von zwölf Tagen musste United drei Niederlagen hinnehmen: gegen Aston Villa und Manchester City in der Women's Super League sowie gegen Wolfsburg in Europa. Dies fügte den Red Devils irreparablen Schaden in ihrem Kampf um den Meistertitel zu, da sie nun sieben Punkte hinter City an der Tabellenspitze liegen, nachdem sie vor der Niederlage gegen Villa nur einen Punkt hinter ihrem Lokalrivalen gelegen hatten.

City qualifizierte sich nicht für die Champions League in dieser Saison, und diese Entlastung im Spielplan ist zumindest ein Grund dafür, dass die Mannschaft von Andree Jeglertz diesmal mit großem Vorsprung auf den WSL-Titel zusteuert. United hingegen wirkte müde und konnte aufgrund der Verletzungen, die Skinner weiter einschränkten, kaum rotieren. Er arbeitete bereits mit einem kleineren Kader als gewünscht, nachdem im Sommertransferfenster nicht genug Transfers getätigt worden waren, um diese Mannschaft für die Herausforderung von vier Wettbewerben zu rüsten.

„Ich denke, wir brauchen einen größeren Kader. Daran habe ich keinen Zweifel“, sagte Skinner zu Beginn der Saison. „Ich denke, wir müssen den Kader in der Wintertransferperiode verstärken.“

Das betonte er erneut im Dezember, als er seine Startelf für das Spiel gegen Lyon rotierte und seine Mannschaft mit 3:0 unterlag: „[Der Kader] braucht Unterstützung und er braucht Qualität. Ich möchte meinen Kader in keiner Weise herabsetzen. Ich liebe [die Spieler] und was sie leisten. Es geht nicht darum, sie zu ersetzen, sondern darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln.“