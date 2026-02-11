Die Super-League-Saga ist endlich vorbei, nachdem Real Madrid mit der UEFA eine Einigung zum „Wohl des europäischen Klubfußballs” erzielt hat.

Das Super-League-Projekt ist offiziell beendet. Die UEFA gab bekannt, dass sie und Real Madrid ihren Rechtsstreit über die mögliche Gründung einer eigenen Liga beigelegt haben. Der spanische Verein war das einzige Team, das noch an dem zum Scheitern verurteilten Projekt beteiligt war, nachdem sich Barcelona letzte Woche zurückgezogen hatte.

In einer gemeinsamen Erklärung der UEFA, Real Madrid und den europäischen Fußballvereinen heißt es: „Die UEFA, die europäischen Fußballvereine und Real Madrid CF haben eine Einigung zum Wohle des europäischen Klubfußballs erzielt.

Nach monatelangen Diskussionen im besten Interesse des europäischen Fußballs geben die UEFA, die European Football Clubs (EFC) und Real Madrid CF bekannt, dass sie eine Grundsatzvereinbarung zum Wohle des europäischen Klubfußballs getroffen haben, die den Grundsatz der sportlichen Leistung unterstreicht und den Schwerpunkt auf die langfristige Nachhaltigkeit der Klubs und die Verbesserung des Fanerlebnisses durch den Einsatz von Technologie legt.

Diese Grundsatzvereinbarung wird auch dazu dienen, ihre rechtlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Europäischen Superliga beizulegen, sobald diese Grundsätze umgesetzt und in Kraft getreten sind.“