Die Super-League-Saga ist endlich vorbei, nachdem Real Madrid mit der UEFA eine Einigung zum „Wohl des europäischen Klubfußballs” erzielt hat.
Die Super League ist endgültig tot
Das Super-League-Projekt ist offiziell beendet. Die UEFA gab bekannt, dass sie und Real Madrid ihren Rechtsstreit über die mögliche Gründung einer eigenen Liga beigelegt haben. Der spanische Verein war das einzige Team, das noch an dem zum Scheitern verurteilten Projekt beteiligt war, nachdem sich Barcelona letzte Woche zurückgezogen hatte.
In einer gemeinsamen Erklärung der UEFA, Real Madrid und den europäischen Fußballvereinen heißt es: „Die UEFA, die europäischen Fußballvereine und Real Madrid CF haben eine Einigung zum Wohle des europäischen Klubfußballs erzielt.
Diese Grundsatzvereinbarung wird auch dazu dienen, ihre Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Europäischen Superliga beizulegen, sobald diese Grundsätze umgesetzt und in Kraft getreten sind.
Nach monatelangen Diskussionen im besten Interesse des europäischen Fußballs geben die UEFA, die European Football Clubs (EFC) und Real Madrid CF bekannt, dass sie eine Grundsatzvereinbarung zum Wohle des europäischen Klubfußballs getroffen haben, die den Grundsatz der sportlichen Leistung unterstreicht und den Schwerpunkt auf die langfristige Nachhaltigkeit der Klubs und die Verbesserung des Fanerlebnisses durch den Einsatz von Technologie legt.
- AFP
Real folgt Barcas Beispiel... irgendwann
Die Premier-League-Vereine Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur waren alle an der ursprünglichen Idee der Super League beteiligt und haben sich 2021 dafür ausgesprochen. Aber die heftige Gegenreaktion der Fans in England hat dazu geführt, dass alle sechs Vereine innerhalb von 72 Stunden ihre Unterstützung zurückgezogen haben.
Barcelona brauchte bis letzte Woche, um aufzugeben. Zu diesem Zeitpunkt erklärte Joan Laporta, der Präsident des Vereins, dass Barca nun eine engere Zusammenarbeit mit der UEFA anstreben werde.
Er sagte: „Der Präsident der UEFA und der Präsident der ECA, jetzt EFC, haben uns nach Rom eingeladen. Ich habe an mehreren Treffen teilgenommen. Es war wunderbar, spannend, und wir haben viele Themen besprochen. Wissen Sie, wir sind entschlossen, Brücken zwischen der Super League und der UEFA zu bauen. Barca hat eine klare Position, und die Betroffenen und Verantwortlichen wissen das bereits. Wir sind für Frieden, denn es gibt Raum, gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, damit die Vereine der Super League zur UEFA zurückkehren können. Wir fühlen uns der UEFA und der EFC sehr verbunden.
Wir stehen kurz vor einer Einigung mit der UEFA. Sowohl Aleksander Ceferin als auch Nasser Al-Khelaifi sind in der Lage, die Vereinbarung voranzutreiben und uns in der UEFA und der EFC willkommen zu heißen. Wir sind entschlossen, diesen Schritt zu gehen, weil er dem europäischen Fußball und den Vereinen zugute kommt. Es handelt sich um einen sehr weitreichenden Rahmen, da er auch den Spielern zugute kommt.“
In einer Erklärung des Vereins heißt es: „Der FC Barcelona gibt hiermit bekannt, dass er heute die European Super League Company und die beteiligten Vereine offiziell über seinen Rückzug aus dem Projekt der European Super League informiert hat.“
Perez' Kehrtwende
Florentino Perez, Präsident von Real Madrid, hatte behauptet, dass der Verein für die Super League kämpfen würde, aber die gemeinsame Erklärung mit der UEFA kommt einem Waffenstillstand gleich.
Auf die Nachricht vom Rückzug des FC Barcelona sagte er: „Wir bestehen weiterhin darauf, dass [die Super League] ein wesentliches Projekt für den Fußball ist. Mit dem historischen Urteil des Europäischen Gerichtshofs und zwei weiteren Urteilen des Madrider Gerichts hat sich die Situation jedoch grundlegend geändert. Unser Recht, eigene Wettbewerbe zu schaffen, wurde anerkannt. Wir können außerdem Schadenersatz in Millionenhöhe für das Verhalten der UEFA fordern. Wir haben zwei Rechte: Entschädigung für unsere Verluste und die Organisation eines Wettbewerbs in der Zukunft, und wir werden beide Rechte unermüdlich verfolgen.“
Was kommt als Nächstes für Real Madrid?
Real Madrid trifft an diesem Wochenende in der La Liga auf Real Sociedad, bevor es im Champions-League-Playoff gegen Benfica antritt. Das Hinspiel findet am 17. Februar in Portugal statt.
