Am Dienstag treffen der FC Barcelona und Atlético Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey aufeinander. Am Montag stellten sich beide Trainer den Fragen der Journalisten. Atléti-Coach Diego Simeone war besonders freundlich zu Hansi Flick, was wohl nicht nur daran lag, dass der Barça-Trainer seinen 60. Geburtstag feierte.