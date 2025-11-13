"Die Spieler hatten nicht mehr den gleichen Respekt": Xavi blickt äußerst selbstkritisch auf Zeit als Trainer beim FC Barcelona zurück

Bei einer Rede am Rande einer Veranstaltung der ESIC-Universität in Barcelona gab der 45-Jährige zu, dass er in seiner letzten Saison an der Seitenlinie der Katalanen seine Standards habe schleifen lassen. Dies habe dazu geführt, dass die Einstellung der gesamten Mannschaft nachgelassen habe.

"Ich begann meine Trainerkarriere bei Barca mit hohen Erwartungen. Sowohl an die Spieler als auch an den Verein", sagte Xavi. "Der Verein kam aus einer Zeit, in der es nicht viele Anforderungen gab, aber mein Fehler war, dass ich diese hohen Standards nur ein Jahr lang aufrechterhalten habe, von meiner Ankunft bis zum Gewinn der La Liga und des Supercups."

Rückblickend habe die Disziplin und Konzentration innerhalb des Tema gefehlt. Er selbst hätte nicht genügend dagegen unternommen: "Später konnte ich selbstkritisch sein und sagte mir: 'Verdammt, was ist mit mir passiert?' Ich hatte diese hohen Standards gesenkt, und die Spieler hatten nicht mehr die gleiche Einstellung, den gleichen Respekt, den gleichen Einsatz. Die Standards sanken immer weiter, bis wir in meiner letzten Saison nichts mehr gewonnen haben", so der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler.