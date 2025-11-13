Xavi Hernandez hat äußerst selbstkritisch auf seine Zeit als Trainer des FC Barcelona zurückgeblickt.
"Die Spieler hatten nicht mehr den gleichen Respekt": Xavi blickt äußerst selbstkritisch auf Zeit als Trainer beim FC Barcelona zurück
Xavi: "Verdammt, was ist mit mir passiert?"
Bei einer Rede am Rande einer Veranstaltung der ESIC-Universität in Barcelona gab der 45-Jährige zu, dass er in seiner letzten Saison an der Seitenlinie der Katalanen seine Standards habe schleifen lassen. Dies habe dazu geführt, dass die Einstellung der gesamten Mannschaft nachgelassen habe.
"Ich begann meine Trainerkarriere bei Barca mit hohen Erwartungen. Sowohl an die Spieler als auch an den Verein", sagte Xavi. "Der Verein kam aus einer Zeit, in der es nicht viele Anforderungen gab, aber mein Fehler war, dass ich diese hohen Standards nur ein Jahr lang aufrechterhalten habe, von meiner Ankunft bis zum Gewinn der La Liga und des Supercups."
Rückblickend habe die Disziplin und Konzentration innerhalb des Tema gefehlt. Er selbst hätte nicht genügend dagegen unternommen: "Später konnte ich selbstkritisch sein und sagte mir: 'Verdammt, was ist mit mir passiert?' Ich hatte diese hohen Standards gesenkt, und die Spieler hatten nicht mehr die gleiche Einstellung, den gleichen Respekt, den gleichen Einsatz. Die Standards sanken immer weiter, bis wir in meiner letzten Saison nichts mehr gewonnen haben", so der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler.
- Getty Images Sport
Hansi Flick übernahm bei Barcelona nach der Xavi-Entlassung
Xavi hatte das Ruder in Barcelona Ende 2021 übernommen nachdem sich der Klub von Ronald Koeman getrennt hatte. Unter seiner Führung holte sich der katalanische Spitzenklub in seiner zweiten Saison den La-Liga-Titel, außerdem gewann man den spanischen Supercup.
Danach blieben die großen Erfolge allerdings weitestgehend aus. 2023/24 hatte Barca in allen Wettbewerben zu kämpfen, konnte keinen einzigen Titel mehr einfahren und trennte sich am Jahresende schließlich von Xavi. Seine Nachfolge übernahm Ex-Bundestrainer Hansi Flick.
Seit seiner Entlassung bei den Katalanen wurde der 45-Jährige immer wieder mit verschiedenen Projekten in Verbindung gebracht, bislang kam es aber noch zu keinem Engagement bei einem anderen Klub.
- Getty Images Sport
Xavi: Seine bisherigen Trainerstationen
- FC Barcelona: 2021-2024
- Al Sadd: 2019-2021