Der haarige Aberglaube lebt weiter. Frank Ilett, Kult-Fan von Manchester United, muss sich weiterhin gedulden, ehe er nach fast 500 Tagen wieder zum Friseur darf. Denn am Dienstagabend platzte seine Hoffnung: Trotz eines Last-Minute-Treffers reichte es bei West Ham United nur zu einem 1:1, der sehnlichst erhoffte fünfte Sieg bleibt somit aus.
Die Schere bleibt liegen: Manchester United lässt Kult-Fan nach Ende der Siegesserie weiter zotteln
Ilett hatte sich vorgenommen, seine Haare erst dann schneiden zu lassen, wenn United fünf Pflichtspiele in Folge gewinnt. Nach vier Erfolgen hintereinander – zuletzt gab es ein 2:0 gegen Tottenham – schien das Warten tatsächlich ein Ende zu haben. Doch in London reichte es nicht für die Red Devils. In der 50. Minute erzielte Tomas Soucek das 1:0 für West Ham, ehe Benjamin Sesko in der 96. Minute lediglich noch zum Ausgleich traf. Am Ende fehlte der entscheidende Sieg – der erlösende Friseurbesuch muss warten.
Was als kleine Fan-Idee begann, ist längst ein virales Phänomen. Seit Herbst 2024 lässt der Brite seine Haare wachsen und dokumentiert die Challenge online. Inzwischen folgen ihm über eine Million Menschen auf Instagram. "Ich habe die Challenge gestartet, um in einer schwierigen Zeit für den Klub ein bisschen Humor und Positivität zu verbreiten", sagte Ilett. Und gab offen zu: "Ich kann nicht glauben, dass das so lange ging. Ich dachte, es wären nur ein paar Monate."
Viral auf Social Media: Ilett sorgt auch bei Manchester United für Lacher
Die wuchernde Mähne wurde zum Symbol der sportlich schwierigen Phase des Rekordmeisters. Dass es nun überhaupt vier Siege am Stück waren, schrieb Ilett auch dem neuen Trainer Michael Carrick zu. Nach dem Tottenham-Spiel hatte er erklärt, es sei "das erste Mal, dass es vier nacheinander sind, seit ich die Challenge begonnen habe", und sich optimistisch gezeigt: "Diese Frisur ist bald weg."
Auch im Klub ist die Aktion längst angekommen. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun kennen die Profis den Fan bestens. "Sie kennen Frank sehr wohl, weil er immer wieder in ihren sozialen Medien auftaucht", wird aus dem Umfeld berichtet. Und der Humor kommt nicht zu kurz: "Einige von ihnen machen Witze und sagen: Komm schon, lasst uns diesem Typen eine Frisur verpassen."
Doch nach dem Remis bei West Ham heißt es für Ilett erneut warten. Statt Schere braucht es nun Geduld. Die nächste Chance auf Erlösung kommt bestimmt. Bis dahin bleibt die Challenge ein ebenso haariges wie hartnäckiges Sinnbild für die wechselhafte Gegenwart von Manchester United.
Der Spielplan von Manchester United
- 23. Februar, 21 Uhr: Everton (A, Premier League)
- 01. März, 15 Uhr: Crystal Palace (H)
- 04. März, 21:15 Uhr: Newcastle (A)
- 15. März, 15 Uhr: Aston Villa (H)