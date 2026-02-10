Die Schere bleibt liegen: Manchester United lässt Kult-Fan nach Ende der Siegesserie weiter zotteln

Die wuchernde Mähne wurde zum Symbol der sportlich schwierigen Phase des Rekordmeisters. Dass es nun überhaupt vier Siege am Stück waren, schrieb Ilett auch dem neuen Trainer Michael Carrick zu. Nach dem Tottenham-Spiel hatte er erklärt, es sei "das erste Mal, dass es vier nacheinander sind, seit ich die Challenge begonnen habe", und sich optimistisch gezeigt: "Diese Frisur ist bald weg."

Auch im Klub ist die Aktion längst angekommen. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun kennen die Profis den Fan bestens. "Sie kennen Frank sehr wohl, weil er immer wieder in ihren sozialen Medien auftaucht", wird aus dem Umfeld berichtet. Und der Humor kommt nicht zu kurz: "Einige von ihnen machen Witze und sagen: Komm schon, lasst uns diesem Typen eine Frisur verpassen."

Doch nach dem Remis bei West Ham heißt es für Ilett erneut warten. Statt Schere braucht es nun Geduld. Die nächste Chance auf Erlösung kommt bestimmt. Bis dahin bleibt die Challenge ein ebenso haariges wie hartnäckiges Sinnbild für die wechselhafte Gegenwart von Manchester United.