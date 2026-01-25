"Die Rufe gegen Emre Can, das muss ich persönlich sagen, fand ich nicht geil", sagte Unions Stürmer Ilyas Ansah später. Er hatte sich einige heiße Duelle geliefert: "Das waren normale Zweikämpfe. Er hat mich gefoult, ich habe ihn gefoult. Das gehört zum Fußball. Das von den Fans dann nicht." Dortmunds Keeper Gregor Kobel ordnete die Can-Beleidigungen so ein: "Ich glaube, er mag das. Ich glaube, das gefällt ihm, muss ich sagen. Ich spiele auch relativ gerne auswärts. Ich feiere das auch, wenn da Stimmung aufkommt, wenn da ein bisschen dicke Luft ist, und, so wie ich Emre einschätze, fand er das eigentlich auch ganz cool."

Während Gästetrainer Niko Kovac angab, er habe die Schmähungen nicht mitbekommen ("Ich war weit weg"), meinte sein Berliner Pendant Steffen Baumgart: "Die Rufe von der Tribüne? Also Leute! Wenn ich jetzt auf alles reagieren soll, was aus dem Fanblock kommt, das lassen wir. Das ist Fußball. Da sind Emotionen. Ob das immer alles richtig ist, alles ladylike ist? Keine Ahnung. Aber, bitte! Damit habe ich nichts zu tun."