Union Berlin hat Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can nach dem Duell in der Bundesliga am Samstagabend getrollt.
"Die Rufe gegen Emre Can fand ich nicht geil": BVB-Kapitän wird gegen Union Berlin zum Staatsfeind Nummer eins
Ausgangspunkt war Cans Auftritt beim überzeugenden 3:0-Erfolg der Dortmunder in der Hauptstadt. Gleich in mehreren Situationen stand der ehemalige Liverpooler im Fokus: Er verwandelte zunächst in der Anfangsphase einen Strafstoß zur BVB-Führung. Nach der Pause foulte er Unions Andrej Ilic und provozierte eine Rudelbildung, weil er eine mögliche schnelle Ausführung des Freistoßes verzögerte und Janik Haberer schubste. Dafür sah er die Gelbe Karte und diskutierte mit Schiedsrichter Robert Hartmann.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war Can bei vielen Union-Anhängern untendurch. Sie bepöbelten ihn und beleidigten ihn auch bei seiner Auswechslung in der 69. Minute deutlich unterhalb der Gürtellinie.
Ilyas Ansah kritisiert Beleidigungen gegen Emre Can
"Die Rufe gegen Emre Can, das muss ich persönlich sagen, fand ich nicht geil", sagte Unions Stürmer Ilyas Ansah später. Er hatte sich einige heiße Duelle geliefert: "Das waren normale Zweikämpfe. Er hat mich gefoult, ich habe ihn gefoult. Das gehört zum Fußball. Das von den Fans dann nicht." Dortmunds Keeper Gregor Kobel ordnete die Can-Beleidigungen so ein: "Ich glaube, er mag das. Ich glaube, das gefällt ihm, muss ich sagen. Ich spiele auch relativ gerne auswärts. Ich feiere das auch, wenn da Stimmung aufkommt, wenn da ein bisschen dicke Luft ist, und, so wie ich Emre einschätze, fand er das eigentlich auch ganz cool."
Während Gästetrainer Niko Kovac angab, er habe die Schmähungen nicht mitbekommen ("Ich war weit weg"), meinte sein Berliner Pendant Steffen Baumgart: "Die Rufe von der Tribüne? Also Leute! Wenn ich jetzt auf alles reagieren soll, was aus dem Fanblock kommt, das lassen wir. Das ist Fußball. Da sind Emotionen. Ob das immer alles richtig ist, alles ladylike ist? Keine Ahnung. Aber, bitte! Damit habe ich nichts zu tun."
"Nur für geladene Gäste": Union Berlin trollt Emre Can bei Social Media
Das Scharmützel fand später am Abend im Netz seine Fortsetzung. Die Dortmunder posteten auf ihrem offiziellen X-Account ein Sieger-Selfie, auf dem neben Can auch Nico Schlotterbeck und Maximilian Beier in die Kamera lächelten. Dazu schrieb der BVB: "POV: Deine Gäste zum 60. Geburtstag stehen vor der Tür." Eine Anspielung auf die große Choreographie von Union anlässlich des 60-jährigen Geburtstags des Hauptstadtklubs.
Die Eisernen reagierten, indem sie das Bild ebenfalls posteten, allerdings Can zuvor rausschnitten und kommentierten: "Nur für geladene Gäste."
