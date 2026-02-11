Sprechen wir über Trikots. Die MLS hat in letzter Zeit ihr Spiel verbessert. Vor ein paar Jahren schien es, als würden die Teams auf Nummer sicher gehen. Seien wir ehrlich, es gab eine ganze Reihe von T-Shirts, in denen die Jungs zum Fußballspielen erschienen. Aber jetzt ist die Nostalgie zurück. Und mit ihr kommt die Neigung, ein kleines Risiko einzugehen. Heutzutage legen wir Wert auf Muster, coole Schriftarten, das Spiel mit Logos – all diese Dinge.
Dieses Jahr ist das nicht anders. Wir haben Trikots mit Streifen. Wir haben Trikots mit Batikmuster. Wir haben aus irgendeinem Grund einen Art-Déco-Touch beim LAFC-Trikot (und es funktioniert!).
Die Experimente haben zu einigen Fehlschlägen geführt. Aber was soll's? Darum geht es doch gerade. Einige dieser Trikots werden in die Geschichte eingehen. Andere werden wie Milch verderben. Aber wenn man es nie versucht, wird man es nie erfahren. Und die Autoren von GOAL , die sich mit Mode bestens auskennen, analysieren alle neuen Trikots in einer weiteren Ausgabe von... The Rondo.