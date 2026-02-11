Goal.com
Thomas Hindle

Die Rondo, MLS 2026 Trikot-Review-Ausgabe: Hat der FC Dallas einen Klassiker geschaffen? Ist Lionel Messis Inter Miami zu vorsichtig vorgegangen? Und welches ist das Trikot des Jahres?

Viele der MLS-Trikots für 2026 sind auffällig, aber wie effektiv die Designs sind, darüber sind sich die Autoren von GOAL uneinig.

Sprechen wir über Trikots. Die MLS hat in letzter Zeit ihr Spiel verbessert. Vor ein paar Jahren schien es, als würden die Teams auf Nummer sicher gehen. Seien wir ehrlich, es gab eine ganze Reihe von T-Shirts, in denen die Jungs zum Fußballspielen erschienen. Aber jetzt ist die Nostalgie zurück. Und mit ihr kommt die Neigung, ein kleines Risiko einzugehen. Heutzutage legen wir Wert auf Muster, coole Schriftarten, das Spiel mit Logos – all diese Dinge.

Dieses Jahr ist das nicht anders. Wir haben Trikots mit Streifen. Wir haben Trikots mit Batikmuster. Wir haben aus irgendeinem Grund einen Art-Déco-Touch beim LAFC-Trikot (und es funktioniert!).

Die Experimente haben zu einigen Fehlschlägen geführt. Aber was soll's? Darum geht es doch gerade. Einige dieser Trikots werden in die Geschichte eingehen. Andere werden wie Milch verderben. Aber wenn man es nie versucht, wird man es nie erfahren. Und die Autoren von GOAL , die sich mit Mode bestens auskennen, analysieren alle neuen Trikots in einer weiteren Ausgabe von... The Rondo.

  • LAFC Kit 2025Major League Soccer

    Was ist das beste MLS-Trikot dieser Saison?

    Tom Hindle: Ein großes Lob an LAFC, die das ohnehin schon schicke Schwarz-Gold-Design mit einem coolen Art-Déco-Muster noch cooler gemacht haben. Gut gemacht, Jungs.

    Ryan Tolmich: Als Basketballfan muss ich FC Dallas loben, die es absolut auf den Punkt gebracht haben. Ein Lob auch an Real Salt Lake, die ebenfalls gute Arbeit geleistet haben, aber die Trikots von Dallas sind einfach noch ein bisschen besser. Es ist ein Trikot, das sowohl auf dem Spielfeld als auch im Alltag getragen werden kann, und genau das will man doch, oder?

    Alex Labidou: Das ist eine schwierige Frage. Es gab wirklich vier herausragende Trikots: Philadelphia, St. Louis (mehr dazu später), die New York Red Bulls und der FC Dallas. Das Trikot von Dallas ist ein Klassiker, aber ich gebe den Vorzug dem Trikot von Union, das die Geschichte, Kultur und den Sport von Philadelphia auf einzigartige Weise in einem auffälligen Trikot vereint.

  • San Diego FC kitMajor League Soccer

    Was ist das schlechteste Kit?

    TH: Nashville, mit Abstand. Warum, oh WARUM ist das Adidas-Logo größer als das Vereinswappen? Ehrlich gesagt, nervig und ein bisschen kitschig.

    RT: Das Trikot vonSan Diego sieht auf dem Spielfeld vielleicht gut aus, aber es ist einfach kein Trikot, das man wirklich in den Alltag integrieren und modisch tragen kann. Natürlich muss nicht jedes Trikot in Mailand getragen werden, aber dieses Trikot ist größtenteils dafür gemacht, nur in San Diego von den Fans auf den Tribünen getragen zu werden, die die Mannschaft unterstützen.

    AL: Es gab mindestens 10 uninspirierte Trikots in der diesjährigen Kollektion, aber die beiden, die am wenigsten auffallen, sind leider die von Colorado und San Diego.

    Für die Rapids ist das etwas überraschend. Colorado bringt normalerweise Jahr für Jahr modische Knaller heraus, unabhängig davon, ob die Mannschaft tatsächlich gut ist oder nicht. Wer könnte die Trikots „New Day“ oder „Headwaters“ vergessen? Es könnte sein, dass man die Trikots auf dem Spielfeld sehen muss, anstatt sich auf die Renderings und Fotos zu verlassen, aber nach dem, was wir sehen, blendet mich das schwarze Trikot mit Neonfarben auf meinem Bildschirm.

    Und San Diego ist es ähnlich ergangen. Für einen Verein, der seit seiner Gründung weitgehend alles richtig gemacht hat, gehört die Bekleidung leider nicht dazu. Die diesjährigen Trikots sehen aus, als hätte ChatGPT sie entworfen – sie wirken wie die Stadt San Diego, wenn es dort keine Strände und Sonne gäbe. Normalerweise kommen Expansionsteams, insbesondere so beliebte wie San Diego, mit Knallern heraus. Adidas, bitte versorgen Sie The Azules in der nächsten Saison mit einem coolen Look.

  • Tina Turner kitSt. Louis City SC

    Welches Kit ist für die Straße geeignet?

    TH: Seien wir ehrlich, das Trikot aus Miami wird sich wegen der ganzen Messi-Sache am besten verkaufen. Aber die STREETS könnten das Trikot aus St. Louis bewerten, was ein bisschen verrückt ist. Trotzdem ist die Geschichte um Tina Turner einfach großartig.

    RT: Machen wir uns nichts vor: Es ist Miami. Sie werden eine Billion Trikots verkaufen, von denen 999 Milliarden den Namen „Messi” auf dem Rücken tragen werden. Da sie Messi haben, könnte Miami in Wirklichkeit sogar ein Trikot mit dem Konterfei dieses Autors herausbringen und trotzdem unendlich viele Trikots verkaufen. Ein schlichtes schwarzes Trikot macht es für die Massen noch attraktiver, was bedeutet, dass die Massen viele davon kaufen werden.

    AL: St. Louis, du bist einfach der Beste. Das ist ganz einfach. Können wir bitte über die Tina-Turner-Trikots des St. Louis City SC sprechen? Sind die Trikots des City die ästhetisch ansprechendsten? Nein, das sind die von Philly und Dallas. ABER dieser Autor hat eine Schwäche für Mode mit einer Geschichte, und wer liebt Tina Turner nicht? Das ist vergleichbar mit NBA-Veröffentlichungen wie Minnesotas Prince-Drop oder dem Biggie-Drop der Nets. Und die Tatsache, dass nicht viele Leute die Queen of Rock automatisch mit The Lou in Verbindung bringen, bedeutet, dass City auch eine Kulturstunde erteilt hat. Gut gemacht, St. Louis.

  • LA Galaxy 1996Getty

    In welchem Jahr gab es die besten Trikots?

    TH: Die OGs sind in Ordnung, aber ein großes Lob an 2005, als es einen hervorragenden Chicago Fire-Streifen gab. Das Trikot von LA Galaxy aus diesem Jahr ist vielleicht das beste aller Zeiten in dieser Liga.

    RT: Vielleicht bin ich nur nostalgisch, aber die OGs hatten etwas Besonderes. Die Trikots aus den 90ern wirkten originell und passten dennoch zur Liga. Sie wirkten deutlich weniger kommerziell. Sie waren hell, auffällig und auf die beste Art und Weise außer Kontrolle, aber sie waren nicht nervig oder aufgesetzt. Es war natürlich eine andere Zeit, und es ist schön zu sehen, dass die Teams von Zeit zu Zeit ihre Ehrerbietung erweisen, aber ja, in den 90ern lag einfach etwas anderes in der Luft.

    AL: Dieses Jahr leider nicht. Dies ist ein enorm wichtiges Jahr für die MLS, und abgesehen von einer Handvoll Teams haben die meisten entweder auf Nummer sicher gespielt oder Veränderungen vorgenommen, die nicht wirklich zu ihrer Marke passen. Es ist schwer, ein Top-Jahr für Trikots auszuwählen; es gibt einige Jahre, in denen eine ausgewählte Gruppe von Teams herausragende Trikots hatte, aber die meisten Teams lagen im Mittelfeld. Für die besten Allround-Jahre würde ich mich für zwei entscheiden (ja, ich schummele hier), aber nehmen wir 1996 und 2023. Keine Frage, 1996 gab es einige hässliche Trikots, aber zumindest waren sie kreativ. Und 2023 gab es durchweg einen hohen Standard.

  • Lionel Messi, Inter MiamiMajor League Soccer

    Werden MLS-Trikots im Allgemeinen besser?

    TH: Ja. Seien wir ehrlich, Nostalgie funktioniert und verkauft sich wie verrückt. Der gesamte Fußball blickt derzeit zurück und huldigt den 90er Jahren. Die MLS steckt in gewisser Weise immer noch dort fest, und die Trikots, die zurückblicken, sind immer die besten. Danke, Adidas.

    RT: Es ist Glückssache. Es ist toll, dass die Vereine ihren lokalen Gemeinden Tribut zollen, aber zu viele greifen jetzt auf lokale Musiker zurück. Man sollte mehr lokale Sehenswürdigkeiten, Insider-Witze oder Symbolik einbringen. Man sollte lauter, mutiger und kreativer sein. Wagt etwas und habt kein Problem damit, manchmal daneben zu liegen, denn das passiert nun mal, wenn man etwas wagt. Allerdings sind wir etwa ein Jahrzehnt davon entfernt, dass alle Teams nur weiße Trikots tragen, es ist also besser geworden, aber es gibt immer noch Raum für mehr Spaß.

    AL: Das ist vielleicht keine populäre Meinung, aber es könnte an der Zeit sein, dass die MLS darüber nachdenkt, die Auswahl an Designern für ihre Trikots zu erweitern. An der Herangehensweise von Adidas ist insgesamt nichts auszusetzen, aber wenn man für mehr als 30 Teams entwirft, ist es klar, dass die Kreativität bei einer Gruppe von Teams von Jahr zu Jahr nachlassen kann. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass Adidas die Haupttrikots entwirft und die MLS dann von Jahr zu Jahr mehr Boutique-Optionen für ihre Ausweichtrikots in Betracht zieht.

