TH: Nashville, mit Abstand. Warum, oh WARUM ist das Adidas-Logo größer als das Vereinswappen? Ehrlich gesagt, nervig und ein bisschen kitschig.

RT: Das Trikot vonSan Diego sieht auf dem Spielfeld vielleicht gut aus, aber es ist einfach kein Trikot, das man wirklich in den Alltag integrieren und modisch tragen kann. Natürlich muss nicht jedes Trikot in Mailand getragen werden, aber dieses Trikot ist größtenteils dafür gemacht, nur in San Diego von den Fans auf den Tribünen getragen zu werden, die die Mannschaft unterstützen.

AL: Es gab mindestens 10 uninspirierte Trikots in der diesjährigen Kollektion, aber die beiden, die am wenigsten auffallen, sind leider die von Colorado und San Diego.

Für die Rapids ist das etwas überraschend. Colorado bringt normalerweise Jahr für Jahr modische Knaller heraus, unabhängig davon, ob die Mannschaft tatsächlich gut ist oder nicht. Wer könnte die Trikots „New Day“ oder „Headwaters“ vergessen? Es könnte sein, dass man die Trikots auf dem Spielfeld sehen muss, anstatt sich auf die Renderings und Fotos zu verlassen, aber nach dem, was wir sehen, blendet mich das schwarze Trikot mit Neonfarben auf meinem Bildschirm.

Und San Diego ist es ähnlich ergangen. Für einen Verein, der seit seiner Gründung weitgehend alles richtig gemacht hat, gehört die Bekleidung leider nicht dazu. Die diesjährigen Trikots sehen aus, als hätte ChatGPT sie entworfen – sie wirken wie die Stadt San Diego, wenn es dort keine Strände und Sonne gäbe. Normalerweise kommen Expansionsteams, insbesondere so beliebte wie San Diego, mit Knallern heraus. Adidas, bitte versorgen Sie The Azules in der nächsten Saison mit einem coolen Look.