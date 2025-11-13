Jonathan Tah wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im wegweisenden WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg als Kapitän auf den Platz führen. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann am Vorabend des Duells am Freitag (20.45 Uhr/RTL) bekannt. Tah vertritt den angeschlagenen Joshua Kimmich, der eine Kapselverletzung im Sprunggelenk erlitten hat.
"Die Regel habe ich nicht aufgestellt": Warum Julian Nagelsmann nicht Leroy Sane zum DFB-Kapitän gemacht hat
"Ich weiß nicht, ob er es schon weiß - aber jetzt weiß er's. Ich hoffe, dass er jetzt nicht nervös wird, aber ich glaube nicht", sagte Nagelsmann nach der Ankunft im Stade de Luxembourg über Tahs neue Rolle und lachte.
Tah sei das letzte verbliebene Mitglied des siebenköpfigen Mannschaftsrats, den er nach der Heim-EM neu bestimmt hatte, begründete Nagelsmann seine Entscheidung. Kimmichs Stellvertreter für das Kapitänsamt, Antonio Rüdiger und Kai Havertz, sind ebenso verletzt wie Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug, Pascal Groß wurde nicht nominiert.
- Getty Images
Julian Nagelsmann begründet seine Kapitänswahl
Aber auch sportlich habe sich Tah die Binde verdient, ergänzte der Bundestrainer. Tah coache "viel von Haus aus und gerne, er hat sich sehr gut stabilisiert. Auch bei Bayern macht er das jetzt richtig, richtig gut mit Upa (Dayot Upamecano) zusammen."
Die "Regel", dass der Spieler mit den meisten Länderspielen im Kader Kapitän sein müsse, "kenne ich, aber die habe ich nicht aufgestellt", führte Nagelsmann zu dieser Frage weiter aus. In diesem Fall hätte Leroy Sane, der 70-mal für die DFB-Elf auflief, Kimmich ersetzen müssen: "Für mich ist es relativ logisch, dass der Kapitän aus dem Mannschaftsrat kommt."