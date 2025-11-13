"Die Regel habe ich nicht aufgestellt": Warum Julian Nagelsmann nicht Leroy Sane zum DFB-Kapitän gemacht hat

"Ich weiß nicht, ob er es schon weiß - aber jetzt weiß er's. Ich hoffe, dass er jetzt nicht nervös wird, aber ich glaube nicht", sagte Nagelsmann nach der Ankunft im Stade de Luxembourg über Tahs neue Rolle und lachte.

Tah sei das letzte verbliebene Mitglied des siebenköpfigen Mannschaftsrats, den er nach der Heim-EM neu bestimmt hatte, begründete Nagelsmann seine Entscheidung. Kimmichs Stellvertreter für das Kapitänsamt, Antonio Rüdiger und Kai Havertz, sind ebenso verletzt wie Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug, Pascal Groß wurde nicht nominiert.