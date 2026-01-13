8:1 hat der FC Bayern den VfL Wolfsburg zum Rückrundenauftakt zerlegt. Eine Gala mit vielen Toren und vielen Geschichten. Michael Olise und Luis Diaz weckten Erinnerungen an Arjen Robben und Franck Ribery, die wohl legendäre Flügelzange in der Geschichte des FC Bayern. Harry Kane unterstrich zunächst wieder einmal seine Uneigennützigkeit - und erzielte dann ein absolutes Traumtor. Eine bemerkenswerte Geschichte schrieb zudem Leon Goretzka.
Die nächste spektakuläre Wiederauferstehung? Streichkandidat des FC Bayern München setzt Statement nach Nackenschlag
Leon Goretzka: Das Wolfsburg-Spiel begann mit einem Nackenschlag
Die Geschichte beginnt mit einem Nackenschlag. Weil Joshua Kimmich wegen Sprunggelenkproblemen passen musste, war vorab fest von einer Doppelsechs bestehend aus Aleksandar Pavlovic und eben Goretzka ausgegangen worden. Zur allseitigen Überraschung beorderte Trainer Vincent Kompany anstelle von Goretzka aber Tom Bischof in die Startelf.
Anfang der Saison schien der Konkurrenzkampf zwischen Pavlovic und Goretzka um den Platz neben Kimmich noch relativ offen. Goretzka geriet aber schnell ins Hintertreffen. In der Bundesliga bekam der 30-Jährige zwar regelmäßige Einsätze, überzeugte dabei aber kaum. Wenn es wichtig wurde, vertraute Kompany auf Pavlovic. In den sechs Champions-League-Spielen absolvierte Goretzka beispielsweise nur insgesamt 60 Minuten.
Während der Winterpause ist Goretzka in Kompanys Gunst offenbar auch noch hinter Bischof zurückgefallen. Die Startelf beim Rückrundenauftakt steht durchaus wegweisend. Wohl kaum ein Bankplatz in dieser Saison dürfte Goretzka so unverhofft getroffen haben wie dieser gegen Wolfsburg. Die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt machten den Aufenthalt am Spielfeldrand nicht unbedingt angenehmer.
Für Goretzka war es ein enttäuschender Start in ein für ihn persönlich wichtiges Jahr. Sein hochdotierter Vertrag läuft bekanntlich im kommenden Sommer aus. Er braucht also dringend Spielzeit, um sich zu empfehlen: Für eine aktuell unwahrscheinlich anmutende Vertragsverlängerung in München oder aber für einen neuen Klub. Zudem kämpft Goretzka um eine WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft.
Max Eberl lobt Leon Goretzka für "super Einwechslung"
Goretzkas Rivale Bischof war in der Hinrunde hauptsächlich als Aushilfs-Linksverteidiger zum Einsatz gekommen, weil Alphonso Davies und Hiroki Ito lange verletzt fehlten. Gegen Wolfsburg bekam der 20-Jährige zum zweiten Mal in dieser Saison eine Chance auf seiner Lieblingsposition, nutzte sie aber nicht wirklich. Bischof spielte zwar viele Pässe, die meisten kamen auch an, entscheidende Akzente setzte er aber keine.
Ganz anders als Goretzka nach seiner Einwechslung in Minute 58. Mit einem schnell ausgeführten Freistoß tief in der eigenen Hälfte leitete er erst Raphael Guerreiros 5:1 stark ein, das abschließende 8:1 erzielte er selbst. Es war tatsächlich sein erster Scorerpunkt in dieser Saison. Beachtlich auch: Goretzka gewann jeden seiner Zweikämpfe.
"Leon hat heute eine super Einwechslung gehabt", lobte Sportvorstand Max Eberl anschließend. "Sehr stabil, sehr gut reingekommen, defensiv stark, dann das Tor selber gemacht." Damit es wirklich jeder mitbekommt: "Super", sagte Eberl nochmal.
Leon Goretzka kämpfte sich bereits in der Vorsaison eindrucksvoll zurück
Kimmich wird wohl mindestens noch das Bundesligaspiel beim 1. FC Köln am Mittwoch verpassen. Gut möglich, dass Kompany dann Goretzka in die Startelf beruft. Gelingt dem 30-Jährigen eine weitere spektakuläre Auferstehung? Zur Erinnerung: Anfang der vergangenen Saison war Goretzka sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team völlig außen vor, kämpfte sich anschließend aber in beeindruckender Manier zurück.
Zuletzt wurde schon über einen möglichen Abgang im Winter spekuliert, den schloss der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen aber aus. Gefragt nach einer möglichen Verlängerung, erwiderte Eberl am Sonntag: "Man redet und dann schaut man, was dabei rauskommt."
Sofern es erwartungsgemäß nicht für eine Verlängerung reicht, sind Auftritte wie gegen Wolfsburg zumindest gute Signale an potenzielle Interessenten. Davon scheint es einige zu geben: Goretzka wurde schon mit der SSC Neapel, Juventus Turin, dem FC Barcelona, Atletico Madrid und den türkischen Topklubs in Verbindung gebracht.
Leon Goretzka: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
Spiele 24 Minuten 1140 Tore 1 Assists -