Die nächste spektakuläre Wiederauferstehung? Streichkandidat des FC Bayern München setzt Statement nach Nackenschlag

Die Geschichte beginnt mit einem Nackenschlag. Weil Joshua Kimmich wegen Sprunggelenkproblemen passen musste, war vorab fest von einer Doppelsechs bestehend aus Aleksandar Pavlovic und eben Goretzka ausgegangen worden. Zur allseitigen Überraschung beorderte Trainer Vincent Kompany anstelle von Goretzka aber Tom Bischof in die Startelf.

Anfang der Saison schien der Konkurrenzkampf zwischen Pavlovic und Goretzka um den Platz neben Kimmich noch relativ offen. Goretzka geriet aber schnell ins Hintertreffen. In der Bundesliga bekam der 30-Jährige zwar regelmäßige Einsätze, überzeugte dabei aber kaum. Wenn es wichtig wurde, vertraute Kompany auf Pavlovic. In den sechs Champions-League-Spielen absolvierte Goretzka beispielsweise nur insgesamt 60 Minuten.

Während der Winterpause ist Goretzka in Kompanys Gunst offenbar auch noch hinter Bischof zurückgefallen. Die Startelf beim Rückrundenauftakt steht durchaus wegweisend. Wohl kaum ein Bankplatz in dieser Saison dürfte Goretzka so unverhofft getroffen haben wie dieser gegen Wolfsburg. Die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt machten den Aufenthalt am Spielfeldrand nicht unbedingt angenehmer.

Für Goretzka war es ein enttäuschender Start in ein für ihn persönlich wichtiges Jahr. Sein hochdotierter Vertrag läuft bekanntlich im kommenden Sommer aus. Er braucht also dringend Spielzeit, um sich zu empfehlen: Für eine aktuell unwahrscheinlich anmutende Vertragsverlängerung in München oder aber für einen neuen Klub. Zudem kämpft Goretzka um eine WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft.