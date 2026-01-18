Noch am Freitag tauchte das Gerücht auf, wonach der FC Bayern Münchenzu den größten Interessenten an Jeremy Jacquet von Stade Rennes gehöre. Der Abwehrspieler scheint nun aber kurz vor einem Wechsel nach England zu stehen.
Die nächste Option ist vom Tisch! FC Bayern München kann sich Transferkandidaten für die Defensive offenbar abschminken
Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge hat sich der FC Chelsea mit Jacquet, der das klare Hauptziel für die Innenverteidigung bei den Blues sein soll, auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt. Der Vertrag für den 20-Jährigen ist demnach bereits ausgearbeitet. Der Spieler ist zudem an einem Wechsel interessiert.
Die Verhandlungen mit Rennes sollen derzeit laufen. Die Franzosen verlangen angeblich rund 65 Millionen Euro - es wäre der Rekordtransfer für den Klub. Das Angebot von Chelsea liege momentan jedoch noch darunter.
- Getty Images
Jeremy Jacquet ist Stammspieler in Rennes
Die französische Zeitung L'Equipe hatte am Ende der vergangenen Woche geschrieben, dass der Erstligist plane, Jacquet bis zum Saisonende zu halten, um den Preis für ihn im Sommer weiter in die Höhe zu treiben - genannt wurde dort eine Summe von 60 Millionen Euro. Jacquets Vertrag bei Rennes läuft noch bis 2029.
Trotz seiner erst 20 Jahre gehört er im Team zu den unangefochtenen Stammspielern und stand in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 17 Pflichtspielen auf dem Platz.
Im Dezember berichtete Radio Marca auch von einem Interesse von Real Madrid an Jacquet. Lose Verbindungen zu den Madrilenen gab es schon im vergangenen Sommer. Laut dem Bericht sollen die Scouts in dieser Saison regelmäßig bei Rennes-Spielen gesichtet worden sein - und waren offenbar sehr angetan. Besonders beeindruckt habe die Scouts Jacquets Fähigkeit, das Offensivspiel mit eigenen Vorstößen oder präzisen Pässen zu beleben.
Auch der FC Liverpool soll zwischenzeitlich interessiert gewesen sein.
FC Bayern geht bei Marc Guehi wohl leer aus
Die Bayern hingegen sind in der Innenverteidigung mit Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Min‑jae Kim, Hiroki Ito und Josip Stanisic, der ebenfalls im Zentrum spielen kann, eigentlich gut aufgestellt. Und obwohl aktuell vieles auf eine Verlängerung von Upamecanos im Sommer auslaufenden Vertrag hindeutet, hatten die Münchner bis zuletzt weiterhin auch Interesse an einem weiteren Innenverteidiger: Marc Guehi von Crystal Palace. Laut Berichten wurde die Situation an der Säbener Straße genau beobachtet und Sportvorstand Max Eberl soll in engem Austausch mit dem Umfeld des 25‑Jährigen gestanden haben.
Für die Bayern zeichnet sich bei Guehi jedoch eine Niederlage ab: Romano berichtete, dass Manchester City den Zuschlag für einen sofortigen Wechsel erhalten habe. Die Ablösesumme liege demnach bei rund 23 Millionen Euro. Bereits zuvor hatte die englische Zeitung The Independent gemeldet, dass City fest entschlossen sei, Guehi noch in der laufenden Winter-Transferperiode zu verpflichten.
Jeremy Jacquet: Der Steckbrief
- Geburtsdatum: 13.7.2005
- Ligue-1-Spiele: 34
- Debüt in Frankreichs U21: 21.3.2025