Die Nacht, in der Lionel Messi fiel: Das große WM-Vermächtnis von Saudi-Arabien

Die Tür der Umkleidekabine schließt sich, die Atemzüge sind schwer, die Gesichter angespannt, und alle Augen sind auf einen Mann gerichtet: Herve Renard. Der Franzose in seinem berühmten, strahlend-weißen Hemd, das ihm Glück bringen soll, steht in der Halbzeitpause des Auftaktspiels seiner saudi-arabischen Mannschaft bei der WM 2022 in Katar vor seinen Spielern. Seine Stimme lässt die Wände erbeben.

"Was machen wir hier? Ist das Druck? Druck bedeutet, keine Angst zu haben. Als Messi das letzte Mal mit dem Ball in der Mitte stand, habt ihr vor der Abwehr gestanden und nur gewartet. Nehmt doch gleich Euer Handy und macht ein Foto mit ihm, wenn ihr wollt! Wenn er den Ball hat, müsst ihr ihn unter Druck setzen und ihn verfolgen. Mit dem Ball sind wir gut. Habt ihr gesehen, was ihr gemacht habt? Kommt schon, Jungs! Das ist die Weltmeisterschaft! Gebt alles, was ihr habt!"

Renards feurige Kabinenansprache war der Auftakt für eine der größten Sensationen in der WM-Geschichte. Saudi-Arabien drehte den Pausenrückstand durch einen Treffer von Lionel Messi tatsächlich um. Saleh Al-Shehri begann das Märchen mit einem wunderschönen Ausgleichstreffer, bevor Salem Al-Dawsari mit einem fulminanten weiteren Tor Fußball-Geschichte schrieb.

Das Stadion bebte, die Welt war fassungslos. Messi stand wie erstarrt da und konnte nicht begreifen, was sich gerade abgespielt hatte. Saudi-Arabien hatte Argentinien mit 2:1 in der Gruppenphase der WM 2022 besiegt.

Dieser Erfolg war nicht nur eine Überraschung, sondern auch die Geburtsstunde einer neuen Fußballer-Generation, die keine Angst vor Goliath hat. Eine Generation, die an sich selbst glaubt.

"Wo ist Messi? Messi, wo bist du?", war nach der Partie während des restlichen Turniers ständig auf Arabisch zu hören. Zwar kümmerte sich der Verhöhnte nicht weiter um die saudischen Fans, gewann mit Argentinien alle weiteren Spiele und krönte sich endlich zum Weltmeister. Und dennoch wird dieser Schmähgesang immer für einen unvergesslichen Triumph Saudi-Arabiens in seiner WM-Geschichte stehen. Ein Symbol des Nationalstolzes und einer der größten arabischen Momente in der Geschichte des Turniers.

Es war übrigens auch der beste Start Saudi-Arabiens in eine Weltmeisterschaft. Aber nicht jeder Anfang bekommt nun mal das Ende, das er verdient. Nach dem überraschenden Sieg am ersten Spieltag waren die Erwartungen hoch, aber die "grünen Falken" konnten nicht daran anknüpfen und verloren die folgenden Spiele gegen Polen mit 0:2 und gegen Mexiko mit 1:2. Auf die Party zum Auftakt folgte also abermals ein schwerer WM-Kater und das Aus in der Gruppenphase.

Wir blicken zurück darauf, wie es eine kleine Fußball-Nation wie Saudi-Arabien als einzige schaffen konnte, Messis WM-Traum 2022 in Gefahr zu bringen.

