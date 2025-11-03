Die Mannschaft von 2016 war atemberaubend - auch dank Manuel Neuer und Toni Kroos! Die fünf besten Weltauswahlen der Geschichte

Die FIFA FIFPro World XI, die von der internationalen Gewerkschaft der Profifußballer gewählte Weltauswahl, wird wohl nie zusammen auf einem Platz stehen. Doch die Frage ist spannend, ob die elf besten Einzelspieler auf ihren jeweiligen Positionen auch als Team die Weltklasse verkörpern würden. Am 3. November 2025 wird die beste Elf des Jahres 2025 verkündet, die Nominierten stehen bereits fest:

Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Joao Neves, Cole Palmer, Pedri, Federico Valverde, Vitinha Acht Angreifer: Ousmane Dembele, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Lamine Yamal

GOAL hat im Voraus die fünf besten "Mannschaften" der Vergangenheit gekürt. Wird die Weltelf des Jahres 2025 da mithalten können?