Thomas Hindle und Patrik Eisenacher

Die Mannschaft von 2016 war atemberaubend - auch dank Manuel Neuer und Toni Kroos! Die fünf besten Weltauswahlen der Geschichte

2025 wählt die Spielergewerkschaft FIFPro zum 21. Mal ihre Weltauswahl. GOAL kürt daraus die besten Teams der Vergangenheit.

Die FIFA FIFPro World XI, die von der internationalen Gewerkschaft der Profifußballer gewählte Weltauswahl, wird wohl nie zusammen auf einem Platz stehen. Doch die Frage ist spannend, ob die elf besten Einzelspieler auf ihren jeweiligen Positionen auch als Team die Weltklasse verkörpern würden. Am 3. November 2025 wird die beste Elf des Jahres 2025 verkündet, die Nominierten stehen bereits fest:

  • Drei Torhüter: AlissonBecker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma
  • Sieben Verteidiger: Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsi, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Saliba
  • Acht Mittelfeldspieler: Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Joao Neves, Cole Palmer, Pedri, Federico Valverde, Vitinha
  • Acht Angreifer: Ousmane Dembele, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Lamine Yamal

GOAL hat im Voraus die fünf besten "Mannschaften" der Vergangenheit gekürt. Wird die Weltelf des Jahres 2025 da mithalten können?

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    5FIFPRO-Weltauswahl 2020

    Torwart: Alisson (Brasilien)

    Verteidiger: Alphonso Davies (Kanada), Sergio Ramos (Spanien), Virgil van Dijk (Niederlande), Trent Alexander-Arnold (England)

    Mittelfeldspieler: Kevin De Bruyne (Belgien), Thiago (Spanien), Joshua Kimmich (Deutschland)

    Stürmer: Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polen), Lionel Messi (Argentinien)

    Eine absolut unglaubliche Mannschaft voller Offensivtalente - im Jahr, in dem sich der FC Bayern München die europäische Krone aufsetzte. Im Angriff stehen Ronaldo, Messi und Lewandowski. Ergänzt wird das Ganze durch zwei der besten offensiven Außenverteidiger, die wir je gesehen haben: Alexander-Arnold und Davies. Im Mittelfeld glänzen mit Kimmich und Thiago zwei weitere Bayern-Stars - neben De Bruyne.

    Die einzige mögliche kleine Schwäche könnte die Defensiv-Leistung der beiden Außenverteidiger sein. 

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    4FIFPRO-Weltauswahl 2011

    Torwart: Iker Casillas (Spanien)

    Verteidiger: Sergio Ramos (Spanien), Gerard Pique (Spanien), Nemanja Vidic (Serbien), Dani Alves (Brasilien)

    Mittelfeldspieler: Andrés Iniesta (Spanien), Xavi (Spanien), Xabi Alonso (Spanien)

    Stürmer: Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (England), Lionel Messi (Argentinien)

    2011 war die Zeit der spanischen Dominanz, und das spiegelt sich auch in dieser Mannschaft wider. Einzig Rooney und Vidic von Manchester United standen damals nicht beim FC Barcelona oder Real Madrid unter Vertrag. Im Mittelfeld spielen drei der größten Spieler, die La Roja je hatte: Iniesta, Xavi und Alonso. Ramos, Pique und Casillas repräsentieren ebenfalls Spaniens Nationalelf. 

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    3FIFPRO-Weltauswahl 2007

    Torwart: Gianluigi Buffon (Italien)

    Verteidiger: Carles Puyol (Spanien), Fabio Cannavaro (Italien), John Terry (England), Alessandro Nesta (Italien)

    Mittelfeldspieler: Steven Gerrard (England), Kaka (Brasilien), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Stürmer: Ronaldinho (Brasilien), Didier Drogba (Elfenbeinküste), Lionel Messi (Argentinien)

    Ronaldo als Mittelfeldspieler? Nun ja, aber wenn man sich die Zusammensetzung dieser Mannschaft ansieht, versteht man warum. Ja, diese Mannschaft ist sehr offensiv ausgerichtet, mit Kaka und Gerrard als weitere Mittelfeldspieler und Messi im Sturm neben Drogba und Ronaldinho.

    Wenn man jedoch Verteidiger wie Puyol, Cannavaro, Terry und Nesta im Team hat, könnte man damit vielleicht durchkommen. Diese Mannschaft vereint Tempo, Technik, Kraft und Kreativität. In ihrer Prime waren Messi und Ronaldo damals allerdings noch nicht.

  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2FIFPRO-Weltauswahl 2005

    Torwart: Dida (Brasilien)

    Verteidiger: Paolo Maldini (Italien), Alessandro Nesta (Italien), John Terry (England), Cafu (Brasilien)

    Mittelfeldspieler: Frank Lampard (England), Claude Makelele (Frankreich), Zinedine Zidane (Frankreich)

    Stürmer: Ronaldinho (Brasilien), Andriy Shevchenko (Ukraine), Samuel Eto'o (Kamerun)

    Die Abwehr ist eine Augenweide. Das Innenverteidiger-Duo Nesta und Terry scheint unüberwindbar, während Maldini auf der linken Seite Cafus Offensivdrang auf der rechten Seite ausgleicht. Im Mittelfeld sorgt Makelele für Ordnung hinter Lampard und Zidane.

    Und im Angriff unterstützen Ronaldinho und Eto'o mit ihrer Schnelligkeit den eiskalten Torjäger Shevchenko. Diese Weltauswahl besticht vor allem mit ihrer Balance.

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    1FIFPRO-Weltauswahl 2016

    Torwart: Manuel Neuer (Deutschland)

    Verteidiger: Marcelo (Brasilien), Sergio Ramos (Spanien), Gerard Pique (Spanien), Dani Alves (Brasilien)

    Mittelfeldspieler: Andrés Iniesta (Spanien), Toni Kroos (Deutschland), Luka Modrić (Kroatien)

    Stürmer: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentinien)

    Findet Ihr eine Schwachstelle in dieser Mannschaft? Wir auch nicht. Der Angriff ist wahrscheinlich der beste, den es je gab: mit Messi, Ronaldo und Suarez, die 2016 allesamt auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit waren. Iniesta nähert sich zwar dem Ende seiner Karriere, doch er wird perfekt durch Kroos und Modric ergänzt. Und in der Verteidigung beeindrucken defensive Klasse und offenes Geschick in einem.

    Mit Neuer kann hinten ohnehin nichts passieren. Diese Weltauswahl ist aus unserer Sicht die bisher der Geschichte und hätte wohl jeden möglichen Titel gewonnen.