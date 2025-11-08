"Die Leute sprechen viel über mich und Barcelona": Weltklassestürmer enthüllt Interesse von PSG

Dennoch gibt es auch aktuell Wechselgerüchte rund um Alvarez. Für Atletico keine schöne Situation, schließlich ist der 25-Jährige ein absoluter Schlüsselspieler der Mannschaft von Trainer Diego Simeone. Schon in seiner ersten Saison zeigte Alvarez konstant starke Leistungen, in der laufenden Spielzeit steht er aktuell bei neun Toren und vier Assists in 14 Einsätzen.

Dass ein Wechsel zu PSG künftig vielleicht noch einmal Thema wird, will Alvarez derweil nicht ausschließen. Neben dem französischen Meister wird auch ein LaLiga-Rivale Atleticos immer mal wieder als Interessent für den argentinischen Nationalspieler gehandelt. "In Spanien sprechen die Leute viel über mich und Barcelona", sagte Alvarez. "Für den Moment konzentriere ich mich nur auf Atletico, am Ende der Saison werden wir weiter sehen."

Wie zuletzt die spanische Zeitung Sport berichtete, soll Alvarez derzeit genau darüber nachdenken, wo er sich mittelfristig sieht. Der Angreifer hat demnach mehr und mehr Zweifel daran, ob er seine großen Ziele mit den Colchoneros erreichen und bei Atleti tatsächlich um die wichtigsten Titel mitspielen kann. Als erste potenzielle Adressen für eine Veränderung nannte auch die Sport Barca und PSG.