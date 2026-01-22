Die Konsequenz ist für ihn persönlich sehr ärgerlich: Star von Bayern München ist nach Schiedsrichterentscheidung fassungslos

Kompany betonte später auf der Pressekonferenz, Kim keinen Vorwurf zu machen: "Vielleicht, weil ich selbst Innenverteidiger war, weiß ich, dass so etwas passieren kann. Ich kenne Min-jae, es wird keine Rolle spielen. Er ist kein junger 19-Jähriger mehr", sagte der belgische Coach, dessen Mannschaft den 2:0-Vorsprung in der rund 30-minütigen verbleibenden Spielzeit auch in Unterzahl souverän über die Zeit brachte. Damit ist den Bayern, die aktuell Rang zwei belegen, ein Platz unter den Top-8 der Champions-League-Ligaphase und der damit verbundene direkte Einzug ins Achtelfinale nicht mehr zu nehmen.

Dementsprechend fällt auch Kims Sperre im abschließenden Ligaphasen-Spiel bei der PSV Eindhoven kommende Woche nicht mehr groß ins Gewicht. Für den südkoreanischen Nationalspieler persönlich ist das Aussetzen aber durchaus sehr ärgerlich, da er möglicherweise erneut wertvolle Spielpraxis hätte erhalten können.

Kim ist beim FCB hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah diese Saison nur Innenverteidiger Nummer 3 und muss sich daher häufig mit der Reservistenrolle zufrieden geben. Gegen Saint-Gilloise rückte er mal wieder in die Anfangsformation, da Upamecano krankheitsbedingt passen musste. Am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg könnte Kim erneut beginnen, falls Upamecano nicht rechtzeitig wieder fit wird.