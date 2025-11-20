Der rasante Aufstieg von Bayern-Talent Lennart Karl sorgt derzeit für Begeisterung bei Fans und Experten. Der 17-Jährige hat sich in dieser Saison bereits in die erste Mannschaft gespielt und stand in mehreren Bundesliga-Partien auf dem Platz. Doch während viele schon über eine Berufung in die A-Nationalmannschaft spekulieren, mahnen die Vereinsbosse zur Ruhe.
"Die Kirche im Dorf lassen!": Bayern-Bosse bremsen Erwartungen um Lennart Karl
Uli Hoeneß betonte bei einer Veranstaltung im FC-Bayern-Museum, Karl habe "sensationell gespielt, wenn er gespielt hat". Gleichzeitig warnte er aber vor überzogenen Erwartungen.
Der Ehrenpräsident erinnerte an seine eigene Karriere: "Man darf nicht vergessen: Er hat drei oder vier Bundesligaspiele gemacht. Ich kann mich noch entsinnen, als ich eine ganze Saison mit 20 Jahren gut gespielt habe, hat mich Bundestrainer Helmut Schön mal auf die Seite genommen und hat gesagt: 'Herr Hoeneß, wenn Sie so weiterspielen, dann lade ich Sie zum nächsten Lehrgang mal ein.' Nach einem Jahr! Und bei uns ist es jetzt so, wenn einer drei Bundesligaspiele macht, dann wird der schon mit Messi verglichen. Das ist schon ein bisschen übertrieben."
Bayern-Bosse treten bei Lennart Karl auf die Euphoriebremse
Auch Präsident Herbert Hainer schloss sich dieser Einschätzung an. Er lobte Karls starken Start, forderte aber Geduld im Umgang mit dem Youngster: "Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen! Dem jungen Kerl muss man auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Denn ansonsten wird der so überfrachtet, von den Medien, von dem ganzen Umfeld. Der ist gerade mal 17 Jahre, das muss man sich mal überlegen. Insofern: Gebt ihm ruhig die Zeit."
Trotz aller Zurückhaltung herrscht an der Säbener Straße große Zufriedenheit mit der aktuellen Mannschaft. Hoeneß schwärmte von der Stimmung im Klub und dem Auftreten des Teams unter Vincent Kompany: "Die Spieler haben Spaß. Die Zuschauer haben Spaß. Und auch wir auf der Tribüne haben Spaß."
Der Tenor bei Bayern ist damit klar: Lennart Karl ist eines der spannendsten Talente der jüngeren Vergangenheit – doch bevor die ganz großen Vergleiche gezogen werden, soll er sich in Ruhe weiterentwickeln.
Lennart Karl: Leistungsdaten beim FC Bayern München
- Spiele: 14
- Tore: 2
- Assists: 1