"Die Kirche im Dorf lassen!": Bayern-Bosse bremsen Erwartungen um Lennart Karl

Auch Präsident Herbert Hainer schloss sich dieser Einschätzung an. Er lobte Karls starken Start, forderte aber Geduld im Umgang mit dem Youngster: "Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen! Dem jungen Kerl muss man auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Denn ansonsten wird der so überfrachtet, von den Medien, von dem ganzen Umfeld. Der ist gerade mal 17 Jahre, das muss man sich mal überlegen. Insofern: Gebt ihm ruhig die Zeit."

Trotz aller Zurückhaltung herrscht an der Säbener Straße große Zufriedenheit mit der aktuellen Mannschaft. Hoeneß schwärmte von der Stimmung im Klub und dem Auftreten des Teams unter Vincent Kompany: "Die Spieler haben Spaß. Die Zuschauer haben Spaß. Und auch wir auf der Tribüne haben Spaß."

Der Tenor bei Bayern ist damit klar: Lennart Karl ist eines der spannendsten Talente der jüngeren Vergangenheit – doch bevor die ganz großen Vergleiche gezogen werden, soll er sich in Ruhe weiterentwickeln.