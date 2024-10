Didier Deschamps ist seit 2012 französischer Nationaltrainer. Aymeric Laporte entschied sich wegen Differenzen mit ihm für Spanien.

Aymeric Laporte (Al-Nassr) hat erklärt, warum er sich für eine Länderspielkarriere in Spanien und nicht in Frankreich entschieden hat. Das habe an seinem schlechten Verhältnis zu Didier Deschamps, dem langjährigen Trainer der Équipe tricolore, gelegen.