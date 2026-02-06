"Die Hinweise mehren sich...": Nimmt Pep Guardiola schon im kommenden Sommer seinen Hut bei Manchester City?

"Pep Guardiola ist der größte Fußballtrainer aller Zeiten, und wir sollten jede verbleibende Minute seiner Karriere in der Premier League schätzen", schwärmte Carragher zunächst von Guardiola, ehe er anfügte: "Es fühlt sich an, als würden wir Guardiolas 'Last Dance' in England erleben. Die Hinweise mehren sich, dass er seine Amtszeit bei Manchester City am Ende dieser Saison beenden wird."

So würde ManCity bereits "Nachfolgerpläne" ausarbeiten und auch das Verhalten der Skyblues auf dem Transfermarkt deute darauf hin, dass "die Vereinsführung alles in ihrer Macht Stehende tut, um sicherzustellen, dass er mit einem weiteren Pokal Abschied nimmt."

Zugleich sprach er Guardiola eine entscheidende Bedeutung bei der Entwicklung des Fußballs in den vergangenen 20 Jahren zu. "Einige Trainer sind Legenden, weil sie gewinnen. Andere hinterlassen ihre Spuren, weil sie das Spiel verändern und verbessern. Guardiola erfüllt alle Kriterien und gewinnt Titel auf eine Weise, dass sein Vermächtnis weit über die Vereine hinausgeht, die er trainiert hat", so Carragher.