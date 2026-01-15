"Die haben vielleicht noch keine Uhr": Lennart Karl verwundert mit nächstem kuriosen Torjubel beim FC Bayern München

Karl hatte bereits Mitte Dezember mit seinem Torjubel beim 2:2 gegen Mainz 05 für Verwunderung gesorgt. Damals ließ er erst die Finger seiner beiden zu sich gewandten Hände aufeinander klappern, vielleicht rieb er sie sich auch. Dann legte er seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen. Schon sein Tor gegen Sporting (3:1) wenige Tage zuvor hatte Karl derartig bejubelt.

Für ihn sei der Jubel "etwas ganz Normales", sagte er nach dem Mainz-Spiel. Joshua Kimmich, der gegen Köln erneut aufgrund eines Problems im Sprunggelenk fehlte, mutmaßte damals: "Vielleicht wegen neuem Vertrag." Karls aktueller Kontrakt gilt bis 2028, an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert er sich automatisch um ein Jahr. Aufgrund seiner starken Leistungen steht aber auch schon eine Gehaltserhöhung und gar eine abermalige Vertragsverlängerung im Raum.

Gemunkelt wurde damals auch, dass Karls Jubel an Mario Basler gerichtet sein könnte. Der 56-jährige Ex-Profi äußerte sich immer wieder kritisch über Karl. Seinem Erfolgslauf hat das aber ebenso wenig einen Abbruch getan, wie seine Anfang Januar getätigten und unter Bayern-Fans kritisch und kontrovers diskutierten Aussagen, einmal für seinen "Traumverein" Real Madrid spielen zu wollen.

In seiner ersten echten Profisaison hat sich der 17-Jährige bei den Bayern bereits als äußerst verlässliche Alternative für die arrivierten Offensivkräfte in Kompanys Startelf etabliert. In 41 Prozent aller Bayern-Pflichtspiele in der laufenden Spielzeit durfte er von Beginn an ran und siebenmal hatte er die Gelegenheit mit neuen Torjubeln für Verwunderung zu sorgen.

An diesem Rekord-Abend in Köln, an dem das Team von Kompany als bester Herbstmeister in die Bundesliga-Geschichte einging, gab er damit selbst seinem Trainer Rätsel auf.