Real taumelt ohne den einstigen Chefstrategen. Für Dietmar Hamann hätte auch Luka Modric seine Laufbahn im Sommer beenden sollen.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat Toni Kroos (34) dafür gelobt, zum richtigen Zeitpunkt abgetreten zu sein – und in dem Zuge auch deutliche Worte für Routinier Luka Modric (39) gefunden. Kroos' Ex-Klub Real Madrid steckt in der Champions League spätestens nach dem 0:2 beim FC Liverpool am Mittwochabend in einer Krise.