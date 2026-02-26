Goal.com
Die Folgen sind schon jetzt spürbar: BVB-Aktienkurs stürzt nach Ausscheiden in der Champions League ab - hohe Verluste gewiss

Alle, die es mit dem BVB auch an der Börse halten, hat das Verpassen des Achtelfinals in der europäischen Königsklasse ebenso kalt erwischt.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat nach dem bitteren Champions-League-Aus die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert.

  • Der BVB erwartet nun einen Verlust zwischen zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab. Zuvor war ein Erwartungsrahmen zwischen plus fünf Millionen und minus fünf Millionen Euro angegeben worden.

    Der BVB war durch ein 1:4 bei Atalanta Bergamo in den Playoffs zum Achtelfinale ausgeschieden.

    Kehl über das Ende in der Königsklasse: "Weiterkommen war eingeplant"

    Das Hinspiel hatten die Dortmunder 2:0 gewonnen. "Dieses Weiterkommen war eingeplant, die Einnahmen hatten wir eingeplant", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend.

    Allein elf Millionen Euro Prämien hätte der Achtelfinaleinzug eingebracht. Der Kurs der BVB-Aktie fiel am Donnerstag bis zum Nachmittag um mehr als fünf Prozent auf 3,15 Euro.

  • Champions League: Die Ergebnisse der Playoffs im Überlick

    PaarungErgebnis HinspielErgebnis Rückspiel
    Atletico Madrid vs. FC Brügge3:34:1
    Inter Mailand vs. Bodö/Glimt1:31:2
    Newcastle United vs. Qarabag FK6:13:2
    Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus2:00:0
    Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund0:24:1
    Real Madrid vs. Benfica Lissabon 1:02:1
    Paris St. Germain vs. AS Monaco3:22:2
    Juventus Turin vs. Galatasaray SK5:23:2 (n.V.)
0