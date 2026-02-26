IMAGO / DeFodi Images
Die Folgen sind schon jetzt spürbar: BVB-Aktienkurs stürzt nach Ausscheiden in der Champions League ab - hohe Verluste gewiss
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat nach dem bitteren Champions-League-Aus die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich nach unten korrigiert.
Der BVB erwartet nun einen Verlust zwischen zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab. Zuvor war ein Erwartungsrahmen zwischen plus fünf Millionen und minus fünf Millionen Euro angegeben worden.
Der BVB war durch ein 1:4 bei Atalanta Bergamo in den Playoffs zum Achtelfinale ausgeschieden.
Kehl über das Ende in der Königsklasse: "Weiterkommen war eingeplant"
Das Hinspiel hatten die Dortmunder 2:0 gewonnen. "Dieses Weiterkommen war eingeplant, die Einnahmen hatten wir eingeplant", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend.
Allein elf Millionen Euro Prämien hätte der Achtelfinaleinzug eingebracht. Der Kurs der BVB-Aktie fiel am Donnerstag bis zum Nachmittag um mehr als fünf Prozent auf 3,15 Euro.
Champions League: Die Ergebnisse der Playoffs im Überlick
Paarung Ergebnis Hinspiel Ergebnis Rückspiel Atletico Madrid vs. FC Brügge 3:3 4:1 Inter Mailand vs. Bodö/Glimt 1:3 1:2 Newcastle United vs. Qarabag FK 6:1 3:2 Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus 2:0 0:0 Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund 0:2 4:1 Real Madrid vs. Benfica Lissabon 1:0 2:1 Paris St. Germain vs. AS Monaco 3:2 2:2 Juventus Turin vs. Galatasaray SK 5:2 3:2 (n.V.)
