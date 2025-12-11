Die Folgen des Comebacks von Alphonso Davies beim FC Bayern: Einem droht jetzt das Aus

"Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte ein sichtlich gerührter Alphonso Davies nach seinem Comeback beim 3:1-Sieg gegen Sporting. "Ich habe ein Lächeln im Gesicht." Es war der erste Einsatz des 25-jährigen Linksverteidigers, seit er sich bei der kanadischen Nationalmannschaft im März einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.
Das wirklich Besondere am Lächeln in Davies' Gesicht war aber, dass es nicht neu war. Wie sein Teamkollege Joshua Kimmich anschließend verriet, ließ sich Davies seine chronisch gute Laune auch von der langen, mühseligen Reha nicht verderben. "Natürlich war das schwierig für ihn, aber trotzdem hatte er immer positive Energie", sagte Kimmich. "Das ist vorbildlich und herausragend. Ich glaube, das hätte ich so nicht gepackt mit dieser Energie."
Davies habe "immer versucht, nah an der Mannschaft dran zu sein. Er ist seit Monaten bei uns in der Kabine, kommt zu den Spielen, macht die Musik an, versucht, gute Laune zu machen. Das ist nicht selbstverständlich in der Situation, in der er sich die letzten Monate befunden hat."
Davies' Comeback gegen Sporting "war wie ein kleines, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Als ihm kurz nach seiner Einwechslung in Minute 88 ein Ballgewinn gelang, gab es von den Fans lauten Szenenapplaus. "Ich freue mich extrem für ihn, dass er wieder dabei ist", sagte Kimmich. "Er gibt uns sehr viel. Sowohl auf als auch neben dem Platz."
FC Bayern: Wen könnte Alphonso Davies aus der Startelf verdrängen?
Auf dem Platz dürfte Davies in den beiden verbleibenden Partien dieses Jahres gegen den FSV Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim noch etwas Spielpraxis sammeln, um dann 2026 nach seinem einstigen Stammplatz links hinten zu greifen. Das heißt im Umkehrschluss: Ein anderer Spieler müsste weichen - mutmaßlich Josip Stanisic.
Stanisic und Konrad Laimer bekleideten zuletzt meist die Außenverteidigerpositionen, beide agierten schon auf beiden Seiten. Stanisic präsentiert sich zwar grundsolide, Laimer aber überragend. In Topspielen erscheint eine Startelf ohne den Österreicher aktuell unvorstellbar.
Womöglich bekommt Davies aber auch Einsätze links vorne, wo er schon oft für die kanadische Nationalmannschaft gespielt hat. Einen klassischen Vertreter für Dauerbrenner Luis Diaz gibt es dort nämlich nicht. Als Diaz zuletzt in der Champions League gesperrt fehlte, half der zentral eigentlich besser aufgehobene Serge Gnabry aus. Auf dessen Paradeposition wird im kommenden Jahr jedoch auch Jamal Musiala in den Konkurrenzkampf eingreifen - und dann gibt es ja noch den aufstrebenden Lennart Karl.
Wechsel im Winter? Sacha Boey hat künftig wohl kaum Einsatzchancen
Spannend macht das Davies-Comeback aber nicht nur den Kampf um die Startplätze. Folgen hat seine Rückkehr auch für die hinteren Kaderpositionen, zumal mit Hiroki Ito neulich ein weiterer Verteidiger nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert hat.
Vor allem Rechtsverteidiger Sacha Boey (Vertrag bis 2028) hat künftig wohl kaum Einsatzchancen, ihm droht das Aus beim FC Bayern. Aufgrund der damals höchst angespannten Personalsituation stand der 25-jährige Franzose in der Frühphase der Saison noch regelmäßig auf dem Platz. Seit Stanisics Comeback nahmen seine Spielzeiten rapide ab. In den vergangenen acht Spielen absolvierte Boey keine Sekunde, zweimal fehlte er krank.
Gut möglich, dass ihn der FC Bayern im Winter verkauft. Zuletzt wurde Boey bei Crystal Palace und Juventus Turin gehandelt. Auch Olympique Lyon, die AS Monaco, der FC Sevilla und sein Ex-Klub Galatasaray Istanbul wurden schon als mögliche Abnehmer gehandelt. Juve wollte Boey angeblich am Deadline Day im Sommer ausleihen. Weil Alternativen fehlten, gab ihn der FC Bayern damals aber nicht frei - im Winter könnte das anders ausgehen.
