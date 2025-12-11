Die Folgen des Comebacks von Alphonso Davies beim FC Bayern: Einem droht jetzt das Aus

Das wirklich Besondere am Lächeln in Davies' Gesicht war aber, dass es nicht neu war. Wie sein Teamkollege Joshua Kimmich anschließend verriet, ließ sich Davies seine chronisch gute Laune auch von der langen, mühseligen Reha nicht verderben. "Natürlich war das schwierig für ihn, aber trotzdem hatte er immer positive Energie", sagte Kimmich. "Das ist vorbildlich und herausragend. Ich glaube, das hätte ich so nicht gepackt mit dieser Energie."

Davies habe "immer versucht, nah an der Mannschaft dran zu sein. Er ist seit Monaten bei uns in der Kabine, kommt zu den Spielen, macht die Musik an, versucht, gute Laune zu machen. Das ist nicht selbstverständlich in der Situation, in der er sich die letzten Monate befunden hat."

Davies' Comeback gegen Sporting "war wie ein kleines, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Als ihm kurz nach seiner Einwechslung in Minute 88 ein Ballgewinn gelang, gab es von den Fans lauten Szenenapplaus. "Ich freue mich extrem für ihn, dass er wieder dabei ist", sagte Kimmich. "Er gibt uns sehr viel. Sowohl auf als auch neben dem Platz."