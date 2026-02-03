Die FIFA ist gefordert! Einen Extremfall wie den von Ex-BVB-Verteidiger Aaron Anselmino kennt man sonst nur aus dem US-Sport

Das Vorgehen der Londoner zeigt eine eiskalte Seite im Milliardengeschäft Fußball. Anselmino weinte, als er in Dortmund verabschiedet wurde. Chelsea hatte im letztmöglichen Moment eine Klausel im Leihvertrag aktiviert, um den Spieler dann wie Ware hin- und herzuschieben. Anselmino sei "ein toller Bursch, menschlich 1A mit Sternchen", sagte Dortmunds Trainer Niko Kovac, Torhüter Gregor Kobel bezeichnete den 20-Jährigen als einen "super Typen - auf und neben dem Feld".

Doch die menschliche Komponente zählt nicht. Chelsea wollte laut Medienberichten zunächst Jeremy Jacquet von Stade Rennes haben, die Rückkehr Anselminos sollte die Verhandlungsposition der Londoner stärken. Doch der Franzose entschied sich für einen Transfer zum FC Liverpool, woraufhin sich Chelsea-Teammanager Liam Rosenior eben den ihm aus Straßburg bekannten Sarr nach London wünschte. Und Anselmino? Der bewies seine im Fußballgeschäft so wichtige "Polyvalenz", war dann eben nicht Druckmittel, sondern Tauschware, damit der zweite Wunschspieler kommen konnte.

Er habe es sich "ein Stück weit ausmalen" können, dass die Londoner gegenwärtig nicht mit Anselmino planen, sondern ihn wahrscheinlich erneut abgeben würden, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir hätten Aarón gerne behalten, aber das Thema hatte sich in dem Moment erledigt, als uns Chelsea informiert hat, dass sie ihn zurückwollen."