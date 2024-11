C. Ranieri

AS Rom

Tottenham - AS Rom

Der Coach der Giallorossi ist sicher, dass der Ex-BVB-Verteidiger in Italien noch groß aufspielen wird.

Mats Hummels brüllte seine ganze Freude heraus. Bei seinem Startelfdebüt für die AS Rom traf der Innenverteidiger in der Europa League bei Tottenham Hotspur in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:2 (1:2). Es war sein erster Treffer für die Roma - dabei begann die Partie für Hummels alles andere als gut.