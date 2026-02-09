Getty Images Sport
„Die Europa League reicht mir nicht!“ – Mauricio Pochettino liebäugelt trotz seiner Verbindungen zur US-Nationalmannschaft erneut mit einer Rückkehr zu Tottenham und gibt seltsamerweise zu, dass er lieber die Premier League als die Weltmeisterschaft gewinnen würde.
Die Anziehungskraft Londons bleibt stark
Pochettino mag zwar die Entwicklung des Fußballs jenseits des Atlantiks überwachen, doch sein Blick bleibt auf das hochdruckreiche Umfeld der Premier League gerichtet. In einem aufschlussreichen Interview im High Performance Podcast hat der ehemalige Spurs-Chef erneut die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr zu dem Verein angeheizt, den er 2019 ins Champions-League-Finale geführt hatte. Da die Spurs unter Thomas Frank derzeit eine schwierige Phase durchlaufen, wirken Pochettinos öffentliche Kommentare zu den „Bedürfnissen” des Vereins wie ein bewusstes Signal an die Führungsriege im Tottenham Hotspur Stadium.
Der Argentinier verbrachte fünf erfolgreiche Jahre im Norden Londons und pflegte eine tiefe emotionale Bindung zu den Fans, die nie wirklich nachgelassen hat. Während seine anschließenden Engagements bei Paris Saint-Germain und Chelsea von gemischtem Erfolg gekrönt waren, bleibt seine Zeit bei den Spurs die prägende Phase seiner Trainerkarriere. Seine jüngsten Äußerungen deuten darauf hin, dass er den Verein nach wie vor als seine „Heimat“ im englischen Fußball betrachtet, und er scheint sich zunehmend lautstark darüber zu äußern, was nötig ist, damit die Lilywhites wieder an die Spitze des europäischen Fußballs zurückkehren können.
- Getty Images Sport
Die Europa League ist für die Spurs „nicht genug“
Pochettino äußerte sich in gewohnt unverblümter Weise zum Erfolg, der bei Tottenham erwartet wird. Obwohl der Verein in der vergangenen Saison die Europa League gewann, ist der 53-Jährige überzeugt, dass die Fans deutlich mehr verdienen. Er argumentierte, dass ein Verein mit der Infrastruktur und der Fangemeinde von Tottenham sich ausschließlich auf die prestigeträchtigsten Titel im Fußball konzentrieren müsse.
„Die Europa League zu gewinnen, wie es die Mannschaft getan hat, ist gut, aber es reicht nicht aus“, erklärte Pochettino. „Es reicht nicht aus, um den Carabao Cup, den FA Cup, die Europa League oder die Conference League zu gewinnen. Es ist ein Verein, der es sein sollte oder sein muss, weil die Fans erwarten, dass er in der Champions League spielt, um die Champions League kämpft, daran glaubt, dass man die Champions League gewinnen kann, und auch um die Premier League kämpft und daran glaubt, dass man die Premier League gewinnen kann.“ Diese hohe Messlatte ist genau das, was ihn während seiner ersten Amtszeit bei den Fans so beliebt gemacht hat, und sein Beharren auf diesen Standards ist eine scharfe Kritik an der aktuellen Situation des Vereins.
Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und gewinnbringende Einblicke mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!
Eine bizarre Hierarchie von Trophäen
Der vielleicht überraschendste Aspekt von Pochettinos Interview war sein Eingeständnis hinsichtlich seiner persönlichen Ambitionen. Von einem Mann, der derzeit die Aufgabe hat, die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft 2026 im eigenen Land anzuführen, erwarteten viele, dass er den berühmten goldenen Pokal als sein ultimatives Ziel nennen würde. Pochettino gab jedoch seltsamerweise zu, dass das tägliche Prestige der Premier League und der Champions League für ihn eine größere Anziehungskraft hat als der größte Preis im internationalen Fußball.
Als das Thema aufkam, welchen Wettbewerb er am liebsten gewinnen möchte, kam seine Antwort sofort und konzentrierte sich auf den Vereinsfußball. „Für mich sind es die Champions League und die Premier League“, verriet er. „Natürlich auch die Weltmeisterschaft, aber die Champions League und die Premier League sind für mich Dinge, von denen ich nicht weiß, wie ich sie erreichen kann, aber ich werde sie mit Sicherheit erreichen. Ich weiß nur noch nicht, mit welchem Verein.“
- Getty Images Sport
Die Aufgaben bei der US-Nationalmannschaft mit dem Schatten der Spurs in Einklang bringen
Pochettinos Äußerungen bringen ihn in eine unangenehme Lage gegenüber dem US-Fußballverband. Angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 könnte sein Eingeständnis, dass die Premier League seine Hauptbeschäftigung ist, als mangelnde Konzentration auf die vor ihm liegende monumentale Aufgabe in Nordamerika interpretiert werden. Die USMNT hat Pochettino speziell wegen seiner Erfahrung in „großen Spielen” engagiert, doch sein Herz scheint für eine Rückkehr zum wöchentlichen Drama der englischen Spitzenliga zu schlagen.
Für Tottenham bleibt der Schatten von Pochettino eine ständige Präsenz. Während sie darum kämpfen, in der Tabelle aufzusteigen und den von Experten wie Wayne Rooney erwähnten „Abstiegskampf” zu vermeiden, wird die Aussicht auf die Rückkehr einer erfahrenen, beliebten Persönlichkeit, die das Schiff wieder auf Kurs bringt, von Tag zu Tag verlockender.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung