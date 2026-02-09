„Die Europa League reicht mir nicht!“ – Mauricio Pochettino liebäugelt trotz seiner Verbindungen zur US-Nationalmannschaft erneut mit einer Rückkehr zu Tottenham und gibt seltsamerweise zu, dass er lieber die Premier League als die Weltmeisterschaft gewinnen würde.

Pochettino äußerte sich in gewohnt unverblümter Weise zum Erfolg, der bei Tottenham erwartet wird. Obwohl der Verein in der vergangenen Saison die Europa League gewann, ist der 53-Jährige überzeugt, dass die Fans deutlich mehr verdienen. Er argumentierte, dass ein Verein mit der Infrastruktur und der Fangemeinde von Tottenham sich ausschließlich auf die prestigeträchtigsten Titel im Fußball konzentrieren müsse.

„Die Europa League zu gewinnen, wie es die Mannschaft getan hat, ist gut, aber es reicht nicht aus“, erklärte Pochettino. „Es reicht nicht aus, um den Carabao Cup, den FA Cup, die Europa League oder die Conference League zu gewinnen. Es ist ein Verein, der es sein sollte oder sein muss, weil die Fans erwarten, dass er in der Champions League spielt, um die Champions League kämpft, daran glaubt, dass man die Champions League gewinnen kann, und auch um die Premier League kämpft und daran glaubt, dass man die Premier League gewinnen kann.“ Diese hohe Messlatte ist genau das, was ihn während seiner ersten Amtszeit bei den Fans so beliebt gemacht hat, und sein Beharren auf diesen Standards ist eine scharfe Kritik an der aktuellen Situation des Vereins.

