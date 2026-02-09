„Die Entscheidung ist bereits gefallen“ – Endricks Agent bestätigt die Zukunftspläne des Real-Madrid-Stars nach seiner Ausleihe an Lyon

Freitas hat auf solche Gerüchte reagiert und klargestellt, dass Endrick nach Madrid zurückkehren wird. Er sagte gegenüber Win Win: „Endrick wurde für sechs Monate an Lyon ausgeliehen. Die Entscheidung ist bereits gefallen, und Endrick wird am Ende der Saison zu Real Madrid zurückkehren. Daran gibt es keine Unklarheiten und es ist kein Geheimnis. Die Vereinbarung ist nur eine Ausleihe ohne Kaufoption, daher wird Endrick zurückkehren. Was in der nächsten Saison passieren wird, kann ich nicht vorhersagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Endrick am Ende dieser Saison wieder Spieler von Real Madrid sein wird.“

Der brasilianische Agent sprach auch über seine Zeit bei Real Madrid und erklärte, warum Endrick seiner Meinung nach im Santiago Bernabeu nur schwer Spielzeit bekam. Er fügte hinzu: „Endrick hatte keinerlei Anpassungsprobleme. Er hat in seinem ersten Champions-League-Spiel, seinem ersten Ligaspiel und seinem ersten Pokalspiel getroffen. Endrick hat bei Real Madrid nur wenige Minuten gespielt, weil, als er zum Verein kam, acht der zehn besten Spieler der Welt bei Real Madrid waren, wenn man sich die Stürmer ansieht. Vinícius Júnior, Gewinner des FIFA-Preises „The Best“. Mbappé, ein unglaublicher und außergewöhnlicher Spieler. Jude Bellingham, ein großartiger Spieler, der in der Lage ist, die Auszeichnung als bester Spieler der Welt zu gewinnen. Rodrygo, ein Spieler, der viele wichtige Champions-League-Spiele entscheidet.

„Es ist völlig normal, dass ein junger 18-jähriger Spieler in einem Verein wie diesem nur begrenzt Spielzeit bekommt. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Endrick die Saison nicht mit den anderen Spielern begonnen hat. Er ist nicht mit in die USA zur Klub-Weltmeisterschaft gereist und war verletzt. In einem Verein wie Real Madrid ist es ganz normal, dass man Schwierigkeiten hat, wieder zu spielen, wenn man drei oder vier Monate lang nicht im Team ist.“