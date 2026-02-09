Getty
„Die Entscheidung ist bereits gefallen“ – Endricks Agent bestätigt die Zukunftspläne des Real-Madrid-Stars nach seiner Ausleihe an Lyon
Endrick blüht in Frankreich auf
Endrick genießt das Leben in Frankreich, nachdem er im Januar auf Leihbasis gewechselt ist. Der 19-Jährige wechselte, nachdem er in dieser Saison bisher nur wenig Spielzeit hatte und nur einmal in der La Liga für Los Blancos in der Startelf stand. In Frankreich hat er schnell Eindruck hinterlassen: Bei seinem Debüt gegen Brest erzielte er eine Vorlage und legte anschließend einen Hattrick nach. Seine Leistungen haben zu Spekulationen geführt, dass Trainer Paulo Fonseca Endrick über das Saisonende hinaus behalten möchte.
Endricks Agent stellt die Dinge klar
Freitas hat auf solche Gerüchte reagiert und klargestellt, dass Endrick nach Madrid zurückkehren wird. Er sagte gegenüber Win Win: „Endrick wurde für sechs Monate an Lyon ausgeliehen. Die Entscheidung ist bereits gefallen, und Endrick wird am Ende der Saison zu Real Madrid zurückkehren. Daran gibt es keine Unklarheiten und es ist kein Geheimnis. Die Vereinbarung ist nur eine Ausleihe ohne Kaufoption, daher wird Endrick zurückkehren. Was in der nächsten Saison passieren wird, kann ich nicht vorhersagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Endrick am Ende dieser Saison wieder Spieler von Real Madrid sein wird.“
Der brasilianische Agent sprach auch über seine Zeit bei Real Madrid und erklärte, warum Endrick seiner Meinung nach im Santiago Bernabeu nur schwer Spielzeit bekam. Er fügte hinzu: „Endrick hatte keinerlei Anpassungsprobleme. Er hat in seinem ersten Champions-League-Spiel, seinem ersten Ligaspiel und seinem ersten Pokalspiel getroffen. Endrick hat bei Real Madrid nur wenige Minuten gespielt, weil, als er zum Verein kam, acht der zehn besten Spieler der Welt bei Real Madrid waren, wenn man sich die Stürmer ansieht. Vinícius Júnior, Gewinner des FIFA-Preises „The Best“. Mbappé, ein unglaublicher und außergewöhnlicher Spieler. Jude Bellingham, ein großartiger Spieler, der in der Lage ist, die Auszeichnung als bester Spieler der Welt zu gewinnen. Rodrygo, ein Spieler, der viele wichtige Champions-League-Spiele entscheidet.
„Es ist völlig normal, dass ein junger 18-jähriger Spieler in einem Verein wie diesem nur begrenzt Spielzeit bekommt. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Endrick die Saison nicht mit den anderen Spielern begonnen hat. Er ist nicht mit in die USA zur Klub-Weltmeisterschaft gereist und war verletzt. In einem Verein wie Real Madrid ist es ganz normal, dass man Schwierigkeiten hat, wieder zu spielen, wenn man drei oder vier Monate lang nicht im Team ist.“
Rote Karte für Endrick
Endrick wurde nach einem fulminanten Start wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als er beim letzten Spiel gegen Nantes, das mit 1:0 gewonnen wurde, eine rote Karte erhielt. Der Teenager trat gegen Dehmaine Tabibou aus und erhielt zunächst eine zweite gelbe Karte, bevor der VAR diese zu einer direkten roten Karte hochstufte. Fonseca sprang nach dem Spiel schnell zu seiner Verteidigung und sagte gegenüber Reportern: „Für mich war das sehr hart, sehr hart. Zuvor gab es ein sehr klares Foul. Der Spieler von Nantes hatte nicht die Absicht, den Ball zu spielen, sondern wollte Endrick blockieren. Als Zweites möchte ich sagen, dass dies das dritte Spiel ist, in dem die Gegner mit viel Aggression gegenüber Endrick ins Spiel gegangen sind. Ich dachte, solche Dinge gehörten der Vergangenheit an, aber die Absicht war klar. Sie wollten Endrick wirklich einschüchtern. Die Schiedsrichter müssen das Talent eines Spielers wie Endrick schützen.“
Was kommt als Nächstes?
Endrick wird für seine rote Karte bestraft werden, eine Entscheidung wird für Mittwoch erwartet. Er wird mindestens ein Spiel verpassen, nämlich das gegen Nizza am Sonntag, und hofft, dass seine Sperre nicht auf zwei Spiele verlängert wird.
