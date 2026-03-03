In seinem monatlichen Newsletter beantwortet Thomas Müller regelmäßig Fragen von Fans. Diesmal sollte er seinen Lieblings-Experten küren. Die Antwort des 36-Jährigen: "Ganz in seinem Sinne haue ich jetzt einfach mal einen raus. Vorhang auf für Didi Hamann."
Die Bosse des FC Bayern beschimpften ihn schon öffentlich! Thomas Müller verrät seinen Lieblings-TV-Experten
Der einstige Nationalspieler und jetzige Sky-Experte habe "zwar des Öfteren auch Meinungen, die ich nicht teile", befand Müller: "Was für mich aber viel entscheidender ist: er trägt seine Argumente schlüssig vor, vertritt seine Thesen mit Herzblut und ist dabei authentisch. Das finde ich gut und darauf kommt es an."
Müller erklärte: "Für mich gehören zu einem gelungenen Fußball-Entertainment Experten dazu, die auch mal steile Thesen raushauen, an denen sich die Leute reiben können. Solange es nicht unter die Gürtellinie geht, gehört das zum Spiel dazu."
Eine überraschende Wahl, verfolgt Hamann das Geschehen bei Müllers Ex-Klub FC Bayern doch traditionell äußerst kritisch. Mit seinen mutigen Aussagen, die sich später durchaus als wahr herausstellten, sorgte Hamann wiederholt für harsche Reaktionen aus dem Münchner Führungszirkel.
Harte Kritik vom FC Bayern an Hamann: "Märchenerzähler" und "Besserwisser"
2015 prognostizierte Hamann beispielsweise einen Wechsel des damaligen Bayern-Trainers Pep Guardiolas zu Manchester City. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge erwiderte: "Didi Hamann ist bei den Märchenerzählern an zweiter Stelle gleich hinter den Gebrüdern Grimm." Letztlich vollzog Guardiola tatsächlich den von Hamann angekündigten Transfer.
2019 orakelte Hamann, dass Torjäger Robert Lewandowski für die Münchner noch zum Problem werden könnte. "Ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski ein Problem für Bayern ist, sondern Didi Hamann ist ein Problem für Sky", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Patron Uli Hoeneß nannte Hamann einen "Besserwisser" und sagte: "Er verhält sich wie der Messias der Fußballkommentatoren."
Später attackierte Hamann Trainer Thomas Tuchel, mit dem Müller zu dieser Zeit auch Probleme hatte. Zuletzt kritisierte er Jamal Musiala, der nach seiner langen Verletzungspause noch nach seiner Topform sucht.
Müller spielte von 2009 bis 2025 höchst erfolgreich für den FC Bayern, ehe er ablösefrei zu den Vancouver Whitecaps in die MLS wechselte. Bei der WM 2026 in Nordamerika ist er als TV-Experte von MagentaTV eingeplant. "Da kommt schon auch Vorfreude auf", befand Müller.
