Die Bosse des FC Bayern beschimpften ihn schon öffentlich! Thomas Müller verrät seinen Lieblings-TV-Experten

Der einstige Nationalspieler und jetzige Sky-Experte habe "zwar des Öfteren auch Meinungen, die ich nicht teile", befand Müller: "Was für mich aber viel entscheidender ist: er trägt seine Argumente schlüssig vor, vertritt seine Thesen mit Herzblut und ist dabei authentisch. Das finde ich gut und darauf kommt es an."

Müller erklärte: "Für mich gehören zu einem gelungenen Fußball-Entertainment Experten dazu, die auch mal steile Thesen raushauen, an denen sich die Leute reiben können. Solange es nicht unter die Gürtellinie geht, gehört das zum Spiel dazu."

Eine überraschende Wahl, verfolgt Hamann das Geschehen bei Müllers Ex-Klub FC Bayern doch traditionell äußerst kritisch. Mit seinen mutigen Aussagen, die sich später durchaus als wahr herausstellten, sorgte Hamann wiederholt für harsche Reaktionen aus dem Münchner Führungszirkel.