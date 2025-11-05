Die beste Halbzeit des FC Bayern seit zehn Jahren! Joshua Kimmichs Aussage nach dem Sieg bei PSG hat eine historische Dimension

Nur eine Halbzeit fiel Kimmich ein, die vielleicht heranreichen könnte: "Juve vor zehn Jahren, Achtelfinale auswärts." Damals im Februar 2016 führte der FC Bayern zur Pause dank eines Treffers von Thomas Müller mit 1:0, am Ende stand es 2:2. Im Rückspiel setzten sich die Münchner nach Verlängerung durch und scheiterten schließlich im Halbfinale an Atletico Madrid. Kimmich war 21 Jahre alt und absolvierte unter Trainer Pep Guardiola seine erste Saison beim FC Bayern.

Wo führt die Reise in dieser Spielzeit hin? Aktuell sind die Münchner wohl die beste, mindestens aber die formstärkste Mannschaft Europas. 16 Siege aus 16 Spielen, nie zuvor startete ein Klub aus den Top-Fünf-Ligen besser in eine Saison. In der Bundesliga sämtliche "Verfolger" bezwungen, in der Champions League den Klub-WM-Sieger FC Chelsea und nun auch den amtierenden Titelträger PSG geschlagen.

Rund eineinhalb Jahre nach Vincent Kompanys Amtsantritt wirkt der FC Bayern förmlich unbesiegbar. Dieser beeindruckende Triumph gegen PSG war sein bis dato größter Sieg mit dem FC Bayern. Welche Bedeutung er für ihn persönlich hatte, war im Parc des Princes förmlich zu spüren. Aktiv wie selten coachte Kompany an der Seitenlinie, immer wieder trieb er seine Mannschaft energisch an. Mit Abpfiff sprintete er auf den Platz, umarmte erst Dayot Upamecano und verschwand dann mit allen anderen Spielern in einer Jubeltraube.